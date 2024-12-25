По прогнозам синоптиков, в четверг, 26 декабря, на севере и востоке области ожидается небольшой снег, низовая метель, на западе и севере ночью и утром - туман. Снег и низовая метель прогнозируются на севере, востоке и западе области в пятницу и субботу, 27-28 декабря. А туманы в пятницу и субботу будут на западе и юге в ночные и утренние часы.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в четверг будет переменная облачность без осадков., в пятницу и субботу по прогнозу - снег, низовая метель.

- Ночью в четверг на большей части территории области будет 7-12, на северо-востоке 15 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём будет 4-9 градусов ниже нуля. В пятницу ночью прогнозируем -5...-10°С °С, днём 0...-5°С. В ночь на субботу будет -7...-9°С. Днём термометры вновь покажут 0...-5°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -8...-10°С, днём -4...-6°С. В пятницу: ночью -7...-9°С, днём -2...-4°С. В субботу: ночью -5...-7°С, днём -1...-3°С.

Ветер в четверг ожидается юго-восточный скоростью 9-14 м/с. В пятницу и субботу прогнозируется юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере, востоке и западе области.