Игровую программу года, не считая перенесенных выездных матчей чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги с «Алматинским Легионом», БК «Тобол» завершал в Актобе против клуба с одноименным названием.

Противостояние американских баскетболистов: Девин Эванс (БК «Актобе») против Демонте Флэннигана (БК «Тобол») / Фото nbf.kz

Команды уже встречались в этом сезоне в Костанае, и хозяева тогда одержали две победы - 109:81 и 85:82.

В стартовой пятерке «Тобола» на первый матч на паркет актобинского Дворца спорта «Коныс» вышли Павел Ильин, вернувшийся в строй Шаим Куанов, Демонте Флэнниган, Адильхан Марат и Василий Петришинец. Гости в первой четверти были очень активны и держали нити игры в своих руках. И как результат - к началу второй десятиминутки хозяева отстали от них на десять очков - 16:26.

Десятиочковая разница держалась почти всю вторую четверть, и счет за 40 секунд до перерыва был 30:40, но к большому перерыву хозяева немного сократили отставание - 35:42.

За три с половиной минуты до окончания третьего игрового отрезка актобинцам удалось впервые в матче сравнять счет - 51:51, а затем и выйти вперед. Но перед заключительной четвертью «Актобе» все же уступал три очка - 55:58.

В заключительной десятиминутке «Тобол» вновь стал контролировать игру, и хозяева в итоге уступили - 70:78 (16:26, 19:16, 20:16, 15:20).

Самым результативным в составе костанайского клуба в этой игре стал Адильбек Битенов, набравший 17 очков. По 14 очков на счету Демонте Флэннигана и Константина Двирного. Набрав 10 очков и совершив 11 подборов, дабл-дабл записал на свой счет Василий Петришинец. По семь очков в копилку команды принесли Шаим Куанов и Павел Ильин. Борис Назмутдинов набрал 5 очков, и еще 4 - Адильхан Марат.

Капитан «Тобола» Шаим Куанов начинает атаку своей команды / Фото nbf.kz

В стартовой пятерке «Тобола» на повторный поединок Назмутдинов поменял Адильхана. Первая же половина первой четверти прошла в равной борьбе, после чего хозяева, выйдя в очередной раз вперед, сохранили свое минимальное преимущество до начала второго игрового отрезка - 18:16.

Начало второй четверти было похоже по развитию событий на стартовый отрезок, но за три минуты до окончания десятиминутки уже гости, выйдя вперед, удержали лидерство и, как и в матче накануне, ушли на перерыв, оставив хозяев в роли догоняющих - 36:41.

В третьей четверти «Актобе» ни разу не удалось сравнять счет и ни на одно очко сократить свое отставание - 51:56.

Зато хозяевам удалось сравнять счет через две минуты после начала заключительного игрового отрезка - 57:57. Равным был счет и к экватору четверти - 62:62, и за три минуты до окончания встречи - 66:66. А когда после этого «Тобол» вышел вперед, пошла тактическая игра наставников команд - главного тренера «Актобе» Арсена Телеуова и главного тренера «Тобола» Тимура Султанова, поочередно взявших по два тайм-аута. За восемь секунд до финального свистка «Актобе» минимально уступал 72:74, а «Тобол» взял еще один тайм-аут. А потом были штрафные броски заработанные обеими командами, которые чуть точнее исполнили гости, и «Актобе» вновь потерпел поражение - 73:78 (18:16, 18:25, 15:15, 22:22).

Шаим Куанов стал в этой встрече автором дабл-дабла, набрав 18 очков и совершив 10 подборов, а самым результативным в команде был Константин Двирный, на счету которого 21 очко. Также результативными действиями отметились Павел Ильин - 19 очков, Василий Петришинец - 10, Адильхан Марат - 4, Демонте Флэнниган, Борис Назмутдинов и Адильбек Битенов - по 2.

В начале года «Тобол» предстанет перед своими болельщиками, 5 и 6 января принимая БК «Иртыш».