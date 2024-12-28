Геологическая экспозиция областного историко-краеведческого музея невелика, но и там есть за что глазу зацепиться. Недавно в зале природы появилась еще одна витрина - «Сокровища земных недр».

На крупных кристаллах кварца приютились пирит и флюорит

Витрина небольшая, но внимание притягивает сразу. Причина притягательности - в красоте выставленных образцов.

- Обычно никому эту красоту не видно, - говорит научный сотрудник музея Андрей АНДРЮЩЕНКО. - Лежат себе эти минералы в запасниках годами, ждут своего часа. И вот, как только появилась у нас свободная витрина, мы сразу решили, что пора явить миру наши красивые камешки. Кстати, цель - не только дать посетителям полюбоваться на «красотульки», но и показать, что в фондах музея хранится гораздо больше, чем когда-либо появляется в экспозиции. Для этого в музее проводятся различные мероприятия, временные выставки и прочее. Чтобы у людей не возникало ощущение, что в музей нет смысла ходить, поскольку там одно и то же.

Аквамарин - родственник изумруда

Все, что есть в запасниках, выставить в залах музея на постоянной основе невозможно. И даже временные экспозиции не решают эту проблему до конца. Некоторые единицы хранения так и проживают свою очень долгую жизнь в тайне. В зале природы отведено немного места для геологических образцов, но все богатства недр нашей области на такой площади не показать. Самые важные в экономическом плане представлены и описаны хорошо, а вот для ювелирно-поделочных камней места не хватало.

Друза кристаллов граната прекрасна и без шлифовки

Новую мини-экспозицию назвали «Сокровища земных недр». Со словом «сокровища» в нашем сознании чаще всего всплывает образ сундуков, наполненных драгоценными камнями, конечно, ограненными искусными ювелирами. Но даже при минимальной шлифовке могут проявиться невероятно красивый рисунок, блеск, переливы или опалесценция. Ну как такую красоту не использовать для создания украшений или предметов декора? А бывает и так, что даже обрабатывать не надо, хочется сохранить совершенство, созданное самой природой. Ведь иные кристаллы, обладающие четкими гранями, да еще и объединенные в роскошные друзы или притаившиеся в жеодах, прекрасны и без вторжения человеческих рук.

Сфалерит уютно улегся на кварцевой подушке

Много геологических красот можно найти в Костанайской области. Если представить самые старые горы Земли Урал, как огромного ящера или змея, наша область - его немного отдавленный самим Временем хвост. Практически все камешки, которые рассыпаны по Уралу, можно найти и у нас.

Аметист может иметь окраску от розовой до фиолетовой

В нашей области есть, к примеру, единственное в Казахстане месторождение нефрита - священного камня китайцев и цивилизаций доколумбовой Америки. Можно найти у нас и малахит, черный морион, горный хрусталь, аметисты разных оттенков, от бледно-розового до фиолетового.

Козалит - очень редкий минерал

Но не только наши камешки выставлены в этой витрине. Нашлось место и для редкого козалита, единственное месторождение которого находится на месторождении Караоба в Карагандинской области. Кстати, название минерала никак не связано с козами, так его окрестили по названию мексиканского города Косала, близ которого нашли самые первые образцы.

Агат на срезе - как карта древнего мореплавателя

А великолепнейшие образцы агатов когда-то найдены в Уральских горах. На их срезы, напоминающие рисунком древние карты неведомых земель, можно смотреть бесконечно. В этой небольшой витрине действительно лежат настоящие сокровища, задержитесь возле нее подольше.

Хризопраз ценится за насыщенный зеленый цвет

Впереди - длинные каникулы, непременно сводите своих детей в музей, покажите им эти чудесные камни. Может, кто-нибудь из них захочет стать геологом, и с посещения зала природы историко-краеведческого музея начнется путь нового академика Сатпаева, кто знает.

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