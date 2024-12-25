Предпоследнюю домашнюю двухматчевую серию игр уходящего года в рамках регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 - Pro Hokei Ligasy рудненский «Горняк» проводил с петропавловским клубом «Кулагер».

Опасный момент у ворот «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

Команды являются не только географическими соседями, представляя в чемпионате соседние области Северного Казахстана, но на момент второго очного противостояния были еще и соседями по турнирной таблице - рудничане занимали восьмую строчку, набрав в 26 матчах 26 очков, а петропавловцы располагались строчкой ниже, имея в активе 24 очка после 24 игр.

В первом противостоянии, прошедшем в Петропавловске, команды поделили очки - хозяева одержали победу в первом матче со счетом 2:1, а во втором - «Горняк» взял убедительный реванш - 5:2.

Перед играми в Рудном состав «Горняка» пополнил 21-летний защитник Руслан Саввин, перешедший из «Иртыша», за который хоккеист провел 10 матчей в регулярном чемпионате и заработал 6 (1+5) очков по системе «гол + пас».

Уже на исходе первой минуты первого матче на льду «Горняк арены» счет открыли гости, в составе которых отличился нападающий Станислав Рангаев, выкатившийся один на один с Владиславом Нуреком и переигравшим того. Эта шайба стала единственной, заброшенной в первом периоде.

На восьмой минуте второго периода рудничане не только сравняли счет, но и вышли вперед, и между этими заброшенными шайбами прошло всего 17 секунд. Вначале Евгений Степанов и Данила Барабаш не дали шайбе выйти из зоны защиты соперника после произведенного в ней вбрасывания, а получивший передачу перед воротами от правого борта Алексей Власкин не промахнулся. А затем Виктор Васин, получивший шайбу у синей линии зоны защиты гостей от Никиты Ляпунова и Анатолия Шишова дошел с ней до ворот и переиграл вратаря «Кулагера» Дениса Каратаева - 2:1.

На 34-й минуте «Горняк» упрочил свое преимущество после того, как лучший бомбардир чемпионата Валерий Гурин открылся на правом краю, получил передачу от Барабаша и Дмитрия Тесленко, беспрепятственно дошел до ворот и точно бросил мимо голкипера - 3:1.

Через две минуты «Горняк» после удаления Данилы Платонова за подножку впервые в матче остался в меньшинстве, чем не преминули воспользоваться гости, усилиями Артема Ананичева реализовавшие большинство.

Новобранец «Горняка» Руслан Саввин против нападающего «Кулагера» Александр Своеволина / Фото pro.ligasy.kz

В заключительном игровом отрезке петропавловцы, пытаясь сравнять счет, были заметно активнее, и на последней минуте встречи выпустили шестого полевого игрока вместо голкипера, но заброшенных шайб в третьем периоде зрители так и не увидели. И «Горняк» одержал победу со счетом 3:2 (01, 3:1, 0:0).

В повторном поединке этого североказахстанского дерби хозяева, сделав выводы после первого матча, решили создать задел на исход встречи уже в первом периоде, уделив при этом внимание и обороне. И к середине двадцатиминутки в воротах петропавловского клуба побывали три шайбы. На 4-й минуте Власкин при поддержке Степанова и Александра Каткова реализовал большинство. Через три минуты шайбу забросил уже Степанов, удвоив преимущество рудничан, а баллы за результативность в том эпизоде записали на свой счет Власкин и Роман Поляничев. А еще через три минуты автором заброшенной шайбы стал Поляничев, которому ассистировали тот же Власкин и Катков.

Однако петропавловцы и не думали сдаваться, перебросав хозяев в этом игровом отрезке и еще до перерыва забросив одну ответную шайбу. На 13-й минуте отличился нападающий гостей Батыр Маркабаев.

Второй период рудинчане, подгоняемые трибунами, провели намного активнее, нанеся по воротам соперника 18 бросков. Но ни один из них не принес результата. А вот один из девяти бросков гостей достиг цели, и на 31-й минуте Максим Кунишников вернул интригу в матч - 3:2.

Оставшиеся полтора периода прошли при небольшом игровом преимуществе «Кулагера», который, как и в матче накануне, прибегнул к замене вратаря на шестого полевого игрока, сделав это уже за две минуты до окончания матча.

Но «Горняк» вновь выстоял и одержал вторую подряд победу с тем же счетом - 3:2 (3:1, 0:1, 0:0), после которой поднялся в турнирной таблице на седьмую строчку, обойдя на одно очко «Актобе» и не позволив «Кулагеру» приблизиться к зоне плей-офф.

До конца года рудничане еще встретятся на домашнем льду с «Номадом», матчи с которым пройдут 27 и 28 декабря.