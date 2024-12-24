В столице Малайзии Куала-Лумпуре завершились Х Азиатско-Тихоокеанские игры среди спортсменов с нарушением слуха, в которых принимали участие около 1 300 атлетов из 24-х стран, разыгравшие награды в десяти видах спорта.

Шахматистка Балжан Джумагазыева - обладательница полного комплекта медалей X Азиатско-Тихоокеанских игр / Фото instagram.com/invasport_kst

Казахстан на этих играх представляли 80 спортсменов, выступавших в соревнованиях по таким видам спорта, как бадминтон, вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, таеквондо и шахматы.

В составе сурдлимпийской сборной Казахстана в Азиатско-Тихоокеанских играх принимали участие и семь воспитанников КГУ «Спортивный клуб инвалидов» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области: представители настольного тенниса Данияр Искендиров, Канат Конкубаев, Лаура Табажанова и Абылай Буркитбай, шахматистки Алмаш Нусерова и Балжан Джумагазыева, а также легкоатлетка Галина Алексеева.

Обладательницей полного комплекта наград юбилейных Азиатско-Тихоокеанских игр стала Балжан Джумагазыева (тренер А. Нусерова), ставшая чемпионкой Игр в блице (молниеносные шахматы), серебряным призером в командных соревнованиях и бронзовым призером в классических шахматах.

Галина Алексеева - пятикратный призер X Азиатско-Тихоокеанских игр по легкой атлетике / Фото instagram.com/csp_parasport.kz

Пять наград на счету Галины Алексеевой (тренер А. Карина), ставшей серебряным призером в эстафете 4х400 м среди смешанных команд и в женской эстафете 4х400 м, завоевавшей бронзовые медали в беге на 400 м и на 800 м, а также ставшая бронзовым призером в женской эстафете 4х100 м.

Наши мастера маленькой ракетки, среди которых Данияр Искендиров и Канат Конкубаев являются двукратными бронзовыми призерами Сурдлимпийских игр, а Абылай Буркитбай - бронзовым призером Сурдлимпиады, заняли пятое место в турнире по настольному теннису, попав на предварительной стадии в группу с сильнейшими командами мира - сборными Китая и Японии.

Сурдлимпийская сборная Казахстана, завоевав в Малайзии в общей сложности в шести видах спорта 66 медалей, из которых 17 золотых, 25 серебряных и 24 бронзовых, заняла в медальном зачете четвертое место.

По словам президента Национального сурдлимпийского комитета РК Сауле ШАКУОВОЙ, кроме того, что прошедшие в Малайзии Азиатско-Тихоокеанские игры являлись одним из крупнейших событий для сурдо спортсменов в Азии, они еще стали еще и важным этапом подготовки к летним Сурдлимпийским играм:

- Сурдлимпийская сборная Казахстана в пятый раз принимала участие в Азиатско-Тихоокеанских играх с 1996 года. И если в первых четырех Играх она завоевала в общей сложности 27 медалей, то в Куала-Лумпуре - уже 66 наград, что говорит о динамичном развитии сурдлимпийского спорта в нашей стране. По результатам выступлений в Малайзии будут отобраны кандидаты в сборную для дальнейшей подготовки к XXV летним Сурдлимпийским играм, которые пройдут в 2025 году с 15 по 26 ноября в Японии в городе Токио.