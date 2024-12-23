По прогнозам синоптиков, во вторник и среду, 23-24 декабря, на территории Костанайской области осадки не ожидаются. На западе и юге в ночные и утренние часы - туман.

Фото Олега ПАКА



- По области во вторник ночью ожидаем 13-18, градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём будет 6-11 градусов ниже нуля. В ночь на среду термометры покажут -10...-15°С, на востоке -18°С. Днём ожидаем 5-10 градусов мороза.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -13...-15°С, днём -6...-8°С. В среду: ночью -10...-12°С, днём -5...-7°С.

Во вторник ожидается юго-западный ветер скоростью 7-12 м/с по области, в Костанае - 3-8 м/с. В среду ветер будет юго-восточный, скоростью 9-14 м/с по области и 5-10 м/с в Костанае.