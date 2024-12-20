Осадки в виде снега периодически ожидаются в ближайшие дни в разных районах нашего региона. В субботу, 21 декабря, на востоке и юге региона ночью снег будет небольшим, днем на западе и севере осадки будут существеннее, также ожидается низовая метель. В Костанае завтра обещают переменную облачность, а снег прогнозируют вечером.

Фото Олега ПАКА

В воскресенье, 22 декабря, снег и низовая метель пройдут в западной и северной части области, а также в областном центре. В начале следующей недели, 23 декабря, снег и низовую метель прогнозируют только на севере региона. На западе и юге 22-23 декабря ночью и утром обещают туман.

- Температура ночью по области 21 декабря будет на уровне -13..-18, на западе и севере -21 градус, днем -9..-14 градусов, - сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – В воскресенье ночью ожидаем -10..-15, на северо-западе -7 градусов, днем -2..-7 градусов. В понедельник, 23 декабря, ночью будет -8..-13, днем -5..-10 градусов.

В Костанае в ближайшие три дня температурные показатели будут следующими. В субботу ночью -15..-17, днем -9..-11 градусов. В воскресенье -10..-12, днем -3..-5 градусов. В понедельник ночью -8..-10, днем -5..-7 градусов.

Ветер в эти дни обещают юго-западного направления. В субботу, 21 декабря, его скорость по области и в Костанае составит 7-12 м/с, на западе и севере региона возможны порывы до 15 м/с. В воскресенье и понедельник ветер усилится по всей области до 9-14 м/с, на западе, севере и востоке - 15-20 м/с.