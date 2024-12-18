Снег и метель ожидаются в четверг и пятницу, 19-20 декабря, на территории всего региона. На юге области завтра временами будет идти дождь, из-за чего синоптики прогнозируют гололед, а на западе области ожидается туман. В пятницу на северо-востоке ночью обещают сильный снегопад. В Костанае в эти два дня также прогнозируют снег и метель.

Фото Олега ПАКА

В субботу, 21 декабря, в областном центре уже осадков не ожидается. Снег и метель пройдут только на севере и востоке области. В западной и южной части региона ночью и утром будет туманно.

- В четверг, 19 декабря, температура по области ночью и днем будет одинаковой: -3..-8, на юге 0 градусов, - сообщила «НГ» инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. – В пятницу дневные и ночные показатели температуры воздуха также будут на одном уровне: -8..-10 градусов. В субботу, 21 декабря, ночью ожидаем -13..-18, днем -10..-15 градусов.

В Костанае в ближайшие дни температура ожидается следующая. В четверг: ночью -5..-7, днем -3..-5 градусов. В пятницу температура все сутки будет одинаковой: -8..-10 градусов. В субботу: ночью -16..-18, днем -10..-12 градусов.

Ветер в эти дни будет менять направление: юго-восточный, юго-западный, северо-западный. А вот скорость по всему региону и в областном центре будет одинаковой - 9-14 м/с. Временами ожидаются порывы до 15-20 м/с: в четверг в Костанае, на севере, востоке и юге региона; в пятницу и субботу на севере и востоке.