Понятно, что лодка - такая же непременная часть рыболовной атрибутики, как удочка или крючок. Вот только внимания и заботы к себе она требует больше, чем обычные снасти. Причем и зимой тоже.

Безалаберному хозяину лодка мстит

В этом я уверена, поскольку знаю множество примеров того, как неуважительное отношение к своему плавсредству заставляет порой рыболова его преждевременно похоронить. Причем шок от пришедшей в полную негодность почти новой посудине, как правило, ее хозяин чаще всего испытывает весной, когда наши реки и озера освобождаются ото льда и можно отправляться на своей лодочке в первую праздничную разведку нового сезона. И хорошо, если проблема была обнаружена до выезда на водоем, а если при заплыве на воду? Поведаю пару историй из реалий жизни.

Самое ценное для рыбака / Фото предоставлено информатором автора статьи

История 1. Ее мне рассказал знакомый рыболов, который, закрыв летний рыбацкий сезон в октябре, плотно упаковал свою лодку в сумку, закинул все это в гараж и забыл до весны. Почти полгода в сумке лодка пролежала грязной и влажной, а весной хозяин обнаружил в ней несколько дырок. Грызуны, возбужденные запахом рыбы, устраивали в сумке пикники и даже нору обустроили. Понятно, что хозяину с лодкой пришлось распрощаться - клеить ее было бесполезно.

История 2. А этот случай произошел в нашей с Сабанеем практике. Какой-то рыбак-доброжелатель убедил Сабанея перед зимней консервацией выкачать из нашей лодки насосом воздух так, чтобы в ее бортах вообще его не осталось. При этом на ПВХ образовались резкие острые складки-сгибы. Вот они-то и угробили нашу лодку. Весной, радостно заплыв на озеро, мы вдруг обнаружили, что со всех сторон наша лодка испускает мелкие пузырьки. И только тут стало понятно, что микротрещины появились как раз в местах тех злополучных сгибов.

Чтобы ничего подобного не случилось, со своей лодкой надо обращаться, как с любимым детищем. И если в период осенней консервации вы ее помыли и просушили, это не значит, что до весны она не потребует вашего внимания. Хорошо, если ваш корабль из ПВХ хранится в накачанном виде и при плюсовой температуре от 5 до 15 градусов Цельсия. Это считается для него идеальным вариантом. Хуже, если лодка свернута. В таком случае несколько раз за зиму ее надо разворачивать и складывать заново. При этом, конечно же, особое внимание следует обратить на сгибы. По-хорошему, они должны быть плавными. А иначе есть риск того, что произошло с нашей лодкой. Но еще лучше, если хотя бы пару раз за зиму лодку накачать.

Ну а что касается спасения лодки от грызунов, то некоторые рыболовы стараются подвесить свои плавсредства под потолком гаража, уверенные в том, что туда эти проглоты не доберутся. Вот только я самолично наблюдала, как мыши и по потолкам могут бегать. Наша с Сабанеем лодка зимует сейчас в гараже на крыше прицепа, а вокруг него щедро расставлена прикормка с отравой. Пока это помогает. Вот только надо чаще подсыпать «угощение» для вечно голодных непрошеных гостей.

Инспекция подводит итоги

Совсем недавно закончилась навигация на наших бесчисленных водоемах, и у инспекции транспортного контроля за маломерными судами Костанайской области появилось время для подведения итогов прошедшего сезона.

До поздней осени инспекторы службы транспортного контроля работали на водоемах области / Фото из архива Юрия СТРЯПЧЕВА

Я беседую с инспектором Юрием СТРЯПЧЕВЫМ, который совместно с Болатом Акылбаевым и иными инспекторами рыбинспекции, службы ЧС весь сезон навигации колесил по водоемам нашей области. И наколесили инспекторы, между прочим, 101 протокол об административных правонарушениях. А это значит, что 101 раз на наших водоемах могли иметь место неприятные и даже трагические случаи. Узнаю, что из этой сотни большая часть протоколов была составлена на тех, кто во время пребывания лодки в эксплуатации был без спасательного жилета, а в самих лодках отсутствовало то, что должно было присутствовать обязательно: спасательный линь, черпак, якорь, если гребное судно, а в лодках с бензиновым мотором - огнетушитель и аптечка.

Отмечу, что во время рейдов инспекторы не только ловили и наказывали нарушителей, но и проводили осмотр состояния маломерного флота. С 2018 года эта работа проводится непосредственно на водоемах нашей области. В прошедшую навигацию в эксплуатации на воде были осмотрены 407 лодок, яхт, катеров. И при этом 13 маломерным судам был вынесен вердикт: к эксплуатации непригодно. Такие заключения были сделаны на основании констатации плачевного состояния самого судна и лодочного мотора, из которого в водоем сочились масло и топливо, либо несоответствия мощности мотора паспорту лодки.

Узнаю, что в прошедшем навигационном сезоне нарушений было зафиксировано больше по сравнению с предыдущими годами. Интересуюсь почему.

- Да потому, что у нас появилась возможность добираться до самых дальних водоемов области, - делится Юрий Васильевич. - Мало того, мы получили специальный катер, оснащенный специальной техникой - громкоговорителем, «мигалками». Возим этот катер на прицепе от водоема к водоему. Делаем теперь это часто и без оповещения арендаторов, чтобы люди знали, что инспекторы могут появиться на воде неожиданно и в любом месте нашей необъятной области. В прошедшем сезоне мы добрались до Диевки, несколько рейдов провели на Верхнем Тоболе и иных водохранилищах. В следующую навигацию будем отправляться еще дальше.

Соглашусь, все это, конечно же, дисциплинирует наш народ, настраивает на законопослушание. Ну хотя бы из-за боязни наказания и штрафов.

Первые протоколы в прошедшей навигации Стряпчев еще весной начал выписывать тем рыболовам, которые умудрялись плавать на лодках по воде, которая полностью не очистилась ото льда. Что у нас в стране категорически запрещено. Вот так с ранней весны и до самой поздней осени кипела работа инспекторов на наших водоемах. А между этими временными точками было много разных нештатных ситуаций: были случаи, когда на инспекторов нарушители кидались с кулаками, было, когда оспаривали, угрожали, грозились пожаловаться чуть ли не в ООН.

Да, в наших головах давно уже засела мысль о том, что если появилась с проверкой какая-то служба, то значит она просто обязана найти какие-нибудь нарушения. И поэтому, понятное дело, инспекторов на наших водоемах с фанфарами не встречают. Но будет ли без них порядок? Однозначно, нет. Уверена, такие проверки нужны для того, чтобы у нас не только на земле, в воздухе, но и на воде было все в порядке, чтобы было там комфортно и земным людям, и водяному народу. Чтобы вода приносила радость и праздник, а не проблемы и горе.

Клев-инфо