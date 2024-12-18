Очередные матчи регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 - Pro Hokei Ligasy рудненский «Горняк» провел на выезде с ХК «Актобе».

Владимир Кротов ведет борьбу за воротами с защитником «Актобе» Владимиром Ершовым / Фото pro.ligasy.kz

Это было второе двухматчевое противостояние команд в регулярном чемпионате. А победители первых двух матчей, прошедших еще в сентябре в Рудном, определились в овертаймах - в первом хозяева выиграли (5:4 ОТ), а во втором уступили (1:2 ОТ). Перед вторыми очными поединками команды набрали по 25 очков и располагались на седьмой и восьмой строчках в турнирной таблице.

Счет в первом матче в Ледовом дворце «Актобе арена» открыли рудничане уже на 4-й минуте, а отличился нападающий гостей Оскар Юлбарисов, после передач Сергея Лазарева и Александра Ханьжина. Через три минуты Юлбарисов поучаствовал еще в одном взятии ворот «Актобе». На это раз он вместе с Дмитрием Тесленко выступил в роли ассистента, а шайбу забросил лучший бомбардир чемпионата Валерий Гурин. До перерыва актобинцы сумели забросить ответную шайбу - ее автором на 15-й минуте стал защитник хозяев Владислав Арбузов.

На восьмой минуте второго периода капитан рудничан Александр Куршук при поддержке Гурина и Тесленко вновь довел разницу в счете до двух шайб. А в середине игрового отрезка Гурин после передач Юлбарисова и Тесленко реализовал большинство и еще более упрочил преимущество своего клуба. Однако через 25 секунд защитник «Актобе» Герман Беспрозванных забросил еще одну ответную шайбу.

В третьем периоде на 53-й минуте за задержку соперника был удален нападающий гостей Евгений Степанов, и первое же удаление в составе «Горняка» обернулось пропущенной шайбой - менее чем через минуту после броска нападающего «Актобе» Егора Дорофеевай. разрыв в счете стал минимальным. А за пять минут до окончания основного времени матча форвард хозяев Никита Потапов сравнял счет, переведя встречу в овертайм.

Дополнительная пятиминутка результата не принесла, а в серии послематчевых буллитов решающим стал бросок нападающего «Актобе» Вадима Митрякова, сумевшего переиграть голкипера гостей Владислава Нурека - 5:4 Б (1:2, 1:2. 2:0, 0:0, 1:0).

«Актобе» встречает «Горняк» в своей зоне защиты / Фото pro.ligasy.kz

Во втором поединке рудничане, как и во встрече накануне, повели в счете с разницей в две шайбы. На 9-й минуте счет открыл Владимир Кротов, а ассистировали ему лучшие бомбардиры чемпионата Валерий Гурин и Оскар Юлбарисов, доведшие свои счета соответственно до 37 (15+22) и 34 (13+21) очков по системе «гол плюс пас». А на 13-й минуте нападающий «Горняка» Руслан Абудуллаев, подобрав шайбу у своих ворот, прошел через все зоны и переиграл голкипера хозяев Александра Скрынника.

Однако до конца первого периода актобинцы сравняли счет. На 15-й минуте у хозяев отличился Александр Козинов, а на 19-й минуте - Роман Двуреченский.

Во втором периоде у рудничан откровенно не шла шайба в ворота - ни один из 17 бросков не достиг цели. Актобинцы же, нанеся на два броска меньше, забросили при этом четыре шайбы. На 25-й минуте Дорофеев вывел «Актобе» вперед, через три минуты Владимир Ершов увеличил преимущество хозяев, а менее чем через минуту Артем Попитич сделал счет разгромным. И когда на 33-й минуте к отбывавшему пятиминутное наказание за грубость и драку защитнику «Горняка» Дмитрию Васильеву, наказанному к тому же и дисциплинарным штрафом до конца игры, присоединился на скамейке штрафников еще и Дмитрий Тесленко, удаленный за задержку соперника клюшкой, Попитич при игре в формате «пять на три» оформил дубль.

В третьем периоде Нурека сменил в воротах Алексей Байдек. Но вскоре и его огорчил нападающий «Актобе» Дмитрий Исмагилов, реализовавший большинство на 47-й минуте после удаления Степанова за толчок соперника на борт.

Оторвавшиеся на пять шайб хозяева на 52-й минуте дали возможность отдохнуть основному вратарю, поменяв его на Никиту Селиверстова. А до окончания матча команды еще обменялись заброшенными шайбами. У актобинцев на 56-й минуте отличился Александр Козинов, и у «Горняка» шайбу на 58-й минуте забросил Никита Барабаш после передач Лазарева и Степанова.

«Актобе» победил со счетом 8:3 (2:2, 4:0, 2:1) и поднялся на четвертое место. А «Горняк» после матчей в Актобе сохранил за собой восьмую строчку в турнирной таблице. При этом преследующий рудничан петропавловский «Кулагер», дважды переиграв «Бейбарыс», отстает от «Горняка» всего на два очка, проведя на четыре игры меньше. В свою очередь всего на одно очко опережает рудничан столичный «Номад», который провел на две игры больше «Горняка». Именно с этими клубами предстоит встретиться рудненскому клубу до конца года. Причем все четыре матча пройдут на льду «Горняк арены». Петропавловцев рудничане будут принимать 23 и 24 декабря, а с «Номадом» встретятся 27 и 28 декабря. Матчами с «Номадом» же 5 и 6 января в Астане «Горняк» откроет оставшуюся четверть регулярного чемпионата.