«Тобол» спустя сорок дней продолжил свое участие в чемпионате Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги.

С мячом Борис Назмутдинов / Фото nbf.kz

Такой длительный перерыв был связан с проведением национальной сборной Казахстана по баскетболу матчей отборочного этапа Кубка Азии 2025 года, а также с возникшими у команды форс-мажорными обстоятельствами, из-за которых костанайский клуб не смог принять участие в выездных матчах с клубами «Ирбис-Алатау» и «Алматинский Легион». В поединках с БК «Ирбис-Алатау», который отказался переносить игры, «Тоболу» были засчитаны два технических поражения со счетом 0:20. Матчи с БК «Алматинский Легион» будут проведены позже.

В минувшие выходные «Тобол» встречался на паркете СРК «Костанай» с «Барсами Атырау». В этом матче не смог помочь своей команде игрок национальной сборной Казахстана Антон Быков.

В стартовой пятерке у «Тобола» вышли Павел Ильин, Шаим Куанов, Демонте Флэнниган, Адильхан Марат и Василий Петришинец. Большую часть первой четверти первой встречи лидировали гости, и лишь за три минуты до ее окончания счет стал равным - 17:17. А к началу второго игрового отрезка и костанайские баскетболисты примерили на себя роль лидера, минимально опережая соперника - 21:20.

Но буквально через семь секунд после начала второй четверти атыраусцы снова вышли вперед и сохранили свое небольшое преимущество вплоть до большого перерыва - 38:40.

Счет снова сравнялся за две с половиной минуты до окончания третьей четверти - 53:53. С равенства команды начали и заключительную десятиминутку - 59:59, прошедшую в упорной борьбе.

К середине четвертой четверти хозяева опережали соперников на пять очков - 69:64, но уже через две с половиной минуты отставали на одно очко - 72:73. Главный тренер «Тобола» Тимур Султанов взял тайм-аут, сразу после которого Ильин точным трехочковым броском вывел костанайский клуб вперед. Затем последовал обмен трехочковыми бросками, и при счете 78:76 тайм-аут взял уже наставник «Барсов Атырау» сербский специалист Филип Йокич. И после реализации гостями двух штрафных бросков счет в очередной раз стал равным менее чем за полминуты до окончания матча. Очередной тайм-аут «Тобола», и за считанные секунды до финального свистка тот же Ильин принес победу костанайскому клубу - 80:78 (21:20, 17:20, 21:19, 21:19).

Самым результативным в составе «Тобола» в этом матче стал Василий Петришинец, принесший в копилку команды 21 очко. На одно очко меньше на счету Демонте Флэннигана - 20. Павел Ильин набрал 11 очков, Адильбек Битенов - 8, Шаим Куанов, Борис Назмутдинов и Константин Двирный - по 6, а Адильхан Марат - 2.

Не менее упорным получился и повторный поединок, в котором не смог принять участие еще и капитан команды Шаим Куанов, которого заменил в стартовой пятерке Назмутдинов.

Кольцо «Барсов Атырау» атакует Демонте Флэнниган / Фото nbf.kz

События в первой четверти развивались по прежнему сценарию - гости вели в счете, а к концу десятиминутки «Тобол» вышел вперед, но на этот раз не смог удержать преимущество - 15:17.

Во второй четверти счет становился равным по ходу игры шесть раз, и к большому перерыву стал таковым после штрафных бросков в исполнении гостей - 35:35.

К середине третьей четверти костанайским баскетболистам удалось оторваться на восемь очков - 54:46, однако к концу игрового отрезка атыраусцы ликвидировали отставание, а затем оставили хозяев в роли догоняющих, завершив десятиминутку, как и две первые, реализованными штрафными бросками - 58:61.

За восемь минут заключительной четверти «Барсы Атырау» пять раз доводили свой отрыв до пяти очков, и менее чем за две минуты до окончания матча табло показывало 71:76. Но последовавшие трехочковый бросок Битенова и два очка от Ильина сделали за 44 секунды до финального свистка счет равным - 76:76. После минутного тайм-аута, взятого атыраусцами, хозяева смогли реализовать один штрафной бросок, а за четверть минуты до конца встречи тайм-аут взял наставник «Тобола». На последних секундах хозяева заработали право еще на два штрафных броска, один из которых Флэнниган реализовал. Затем последовала еще одна минута на поиск решения гостями тактики игры в оставшиеся пять секунд, которые так ничего и не изменили. А «Тобол» одержал вторую подряд победу с преимуществом в два очка, вновь вырвав ее на последних секундах встречи - 78:76 (15:17, 20:18, 23:26, 20:15).

Вновь самым результативным в матче в составе «Тобола» стал Василий Петришинец, набравший 19 очков. На счету Павла Ильина 15 очков. На одно очко меньше набрали Адильбек Битенов и Демонте Флэнниган, который добавил к 14 набранным очкам еще и 16 совершенных подборов и записал на свой счет дабл-дабл. По 6 очков набрали Борис Назмутдинов и Константин Двирный, еще 4 очка на счету Адильхана Марата.

Следующие матчи «Тобол» проведет в гостях 23 и 24 декабря против БК «Актобе», а 5 и 6 января сыграет перед своими зрителями с БК «Иртыш».