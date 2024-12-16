В канун дня Независимости в Казахстане, официально отмечаемого в стране 16 декабря, казахстанское движение за политические реформы Oyan, Qazaqstan! (в переводе с казахского «проснись, Казахстан!») опубликовало серию видео, на которых в общественных местах в Алматы, преимущественно близ центральной площади, расклеивают листовки в память о трагических событиях, связанных с 16 декабря, а также с упоминанием событий, произошедших в январе 2022 года.

На листовках красного цвета (символизирующего кровь) указаны годы трагических событий и надпись, которая в переводе с казахского означает: «Не забудем, не простим», передает Радио Азаттык.

На другом видео – на фоне гостиницы «Казахстан» в Алматы показан баннер с надписью «ескі Қазақстан» и зачеркнутой надписью «жаңа Қазақстан» (нарратив, используемый властями после Январских событий 2022 года).

На еще одном видео – на билборд с изображением Касым-Жомарта Токаева расклеивают лист, надпись на котором означает «требуем справедливости!».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oyan, Qazaqstan (@oyanqazaqstankz)

Также на странице движения опубликовано видео, на котором у монумента в память о Желтоксане в Алматы одетый в черную одежду человек разворачивает черный плакат, на котором красным цветом написаны: Желтоқсан 1986, Жаңаөзен 2011, Қаңтар 2022.

В официальном поздравлении от имени Касым-Жомарта Токаева по случаю Дня Независимости упоминаний про события Желтоксана, Жанаозена и Кантара нет.

«Этот праздник – символ возрождения нашей государственности и воплощения мечты нашего народа о свободе. В этот день мы все глубоко осознаем, насколько важно быть верными заветам предков и брать на себя ответственность за будущее нации. Независимость – наше общее бесценное достояние, лежащее в основе всех наших достижений. Независимость превыше всего. Защищать её как зеницу ока – долг каждого гражданина», — говорится в поздравлении президента Казахстана.

16 декабря в новой истории Казахстана, помимо Дня Независимости, связана и с двумя другими событиями: кровавые события Желтоксана (декабрьские восстания казахской молодежи в 1986 году) и трагические события 2011 года в Жанаозене, городе на западе страны. В декабре 1986 года несогласные с решением Кремля о назначении Геннадия Колбина главой советского Казахстана казахская молодежь собралась на центральной площади и выразила свое недовольство. Власти СССР силой подавили мирный митинг.

16 декабря 2011 года в Мангистауской области в городе Жанаозене полиция выстрелами разогнала забастовку нефтяников, до этого месяцами бастовавших на улице с требованием улучшить условия труда. Официально приводились данные, по которым погибшими считаются 17 человек.

В январе 2022 года начавшиеся на западе Казахстана мирные митинги переросли в беспорядки в других регионах страны и привели к гибели, по официальной версии, 238 человек. Эти события впоследствии названы Қанды Қаңтар (Кровавый январь). Эксперты и правозащитники в своих докладах заявляли, что правда об этих трех событиях все еще не раскрыта.