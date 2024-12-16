Стало известно расписание игр сборной Казахстана в квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года. Первые матчи пройдут в марте, последний – в ноябре 2025 года, сообщает Informburo.kz со ссылкой на Федерацию футбола РК.

Фото kff.kz

Национальная сборная Казахстана по футболу по итогам жеребьевки квалификации Чемпионата мира 2026 года оказалась в группе J вместе с командами Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна.

Расписание матчей сборной Казахстана (указано казахстанское время):



22/23.03.2025 | 00:45. Уэльс – Казахстан.

25/26.03.2025 | 00:45. Лихтенштейн – Казахстан.

09.06.2025 | 19:00. Казахстан – Северная Македония.

04.09.2025 | 19:00. Казахстан – Уэльс.

07.09.2025 | 23:45. Бельгия – Казахстан.

10.10.2025 | 19:00. Казахстан – Лихтенштейн.

13.10.2025 | 23:45. Северная Македония – Казахстан.

15.11.2025 | 19:00. Казахстан – Бельгия

На чемпионат мира 2026 года от УЕФА квалифицируются 16 сборных. Напрямую в финальную стадию выходят 12 победителей групп, а четыре оставшихся разыграют путёвки в стыковых матчах с участием 12 команд, занявших вторые места, а также четырёх сборных, попавших через Лигу наций.