Выяснилось турнирное положение сборной Казахстана после футзалу после первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2026, передают Vesti.kz. Казахстанцы выступают в группе 6, где их соперниками являются команды Албании, Армении и Дании.

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В первом туре подопечные Пауло Рикардо Кака обыграли на выезде Албанию (2:0). Армения выиграла на своей площадке у Дании (4:3).

Казахстан и Армения набрали по 3 очка, но по дополнительным показателям лидирует в таблице наша команда. Датчане и албанцы без набранных очков располагаются на третьем и четвертом местах соответственно.

18 декабря Казахстан примет на своей площадке Армению.

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Десять победителей групп основного раунда получат прямые путевки в финальную стадию, восемь лучших обладателей вторых мест в сентябре 2025 года примут участие в стыковых матчах.

Каждая команда проведет по матчу дома и в гостях с каждым соперником по группе. Игры в группах будут проходить с декабря по апрель.

Евро пройдет с 18 января по 8 февраля 2026 года в Риге (Латвия) и Каунасе (Литва).