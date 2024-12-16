Мероприятие в честь Дня независимости в клубном доме прошло в атмосфере радости и позитивного настроя. Участники исполнили песни и пропели гимн. Танцы сопровождались улыбками, игры - искренним восторгом.

В ожидании игры

Уже 8 лет Костанайское городское добровольное общество инвалидов в рамках государственного соцзаказа оказывает в клубном доме «Арман» услуги людям с инвалидностью старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями.

Помощь оказывается в условиях полустационара. Социальные программы включают в себя различные мероприятия: от арт-терапии до профессионального обучения, что позволяет участникам не только развивать свои таланты, но и приобретать новые навыки для ведения активной жизни.

Девушки исполнили танец

- Везде, где есть человек, есть и возможность для добра, - сказал председатель правления ОО «Костанайское городское добровольное общество инвалидов» Владимир СОВА. - Эта простая, но глубоко философская истина открывает перед нами горизонты гуманности и взаимопомощи. Каждый из нас несет в себе искру, которая способна разжечь огонь добра. Иногда достаточно простого жеста: улыбки, встречи, взгляда, слова поддержки. Везде, где есть человек, есть возможность для блага.

На занятиях

- Высококвалифицированные специалисты, включая психологов и социальных работников, оказывают комплексную помощь, адаптированную под индивидуальные потребности человека, - отметила руководитель проекта Людмила ПУГАЧЕВА. - Количество получателей на сегодня составляет 18 человек.

Основное внимание в клубном доме уделяют созданию комфортной и безопасной обстановки, в которой человек с дополнительными потребностями может раскрыть свои способности, обрести уверенность и вновь почувствовать себя частью общества.

Людмила Коровина с дочерью Ириной

- Нам очень нравятся занятия, - рассказала Людмила КОРОВИНА. - С 2017 года регулярно посещаем клубный дом «Арман». Мы с дочерью Ириной рады, что существует такое место, куда можно прийти: здесь она общается, развивается и открывает для себя новые горизонты. Благодаря занятиям моя дочь трансформировалась к лучшему, получила множество необходимых навыков. Эти занятия не только обогащают её жизнь, но и привносят радость в наши дни. Мы чувствуем себя частью сообщества, которое поддерживает нас. Хотим выразить благодарность за возможность быть здесь, исследовать мир, преодолевать преграды и открывать в себе то, что казалось было недоступным. Именно в этом уголке поддержки находим силы и уверенность в завтрашнем дне.

Роман любит улыбки

- Важно, что мой сын нашёл свое место здесь, - поделилась Наталья ЗУБРИЦКАЯ. - Большой плюс в том, что я всегда могу увидеть, чем они занимаются: постоянные фото- и видеоотчёты свидетельствуют о том, с какой тщательностью сотрудники относятся к своей работе. Мы искренне надеемся, что клубный дом не закроется. Здесь Рома приобрёл множество навыков, которые помогают ему в повседневности предоставляя возможность взаимодействовать с окружающими. В этом месте он растёт и развивается, а я чувствую глубокую благодарность за это пространство, где ему уделяется внимание и забота. Пусть клубный дом «Арман» процветает, наполняя жизни таких, как мой сын, добром и надеждой.

Общее фото с родителями

Социально-бытовые услуги включают помощь в повседневных делах - таких, как уборка, приготовление пищи и выполнение различных домашних обязанностей.

Социально-медицинские обеспечивают доступ к медипомощи, реабилитации и специализированным программам, способствующим восстановлению здоровья.

Социально-психологические помогают инвалидам преодолевать эмоциональные и психологические трудности, обеспечивая консультации и поддержку.

Социально-педагогические направлены на образование и обучение, позволяя развивать навыки, которые способствуют их самостоятельной жизни.

Социально-культурные включают организацию досуга и культурных мероприятий, что способствует социальной интеграции и расширению круга общения.

Социально-трудовые помогают инвалидам находить подходящую работу и адаптироваться к трудовой среде.

Социально-экономические обеспечивают финансовую поддержку и доступ к ресурсам, необходимым для улучшения качества жизни.

Наконец, социально-правовые услуги помогают инвалидам защищать свои права, интересы, обеспечивая юридическую помощь и поддержку.

На занятиях