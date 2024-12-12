«Бейбарыс» из Атырау стал третьим клубом, завершившим противостояние с рудничанами в рамках перевалившего за экватор первого этапа чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025.

Опасный момент у ворот «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

Прошедшая накануне встреча не изобиловала событиями и завершилась в овертайме, принеся «Горняку» всего одно очко. Заключительный же поединок между этими командами в рамках регулярного чемпионата прошел по совершенно другому сценарию.

Если первый период первого матча прошел без удалений, то в повторном уже на 5-й минуте в составе «Горняка» был удален защитник Руслан Габазов, получивший две минуты штрафа за толчок соперника клюшкой на борт и еще две минуты за грубость и драку. А менее чем через минуту на скамейку штрафников отправился еще один игрок обороны рудненского клуба Александр Ханьжин, наказанный за подножку. «Бейбарыс» не смог не воспользоваться таким численным перевесом, и ровно через минуту при игре в формате «пять на три» Евгений Гасников добил-таки шайбу в ворота Владислава Тихонова, трижды в этом моменте отражавшего броски с близкого расстояния.

На 16-й минуте гости вновь оказались в меньшинстве после удаления за подножку защитника Александра Каткова, но на этот раз «Горняк» сыграл в обороне более надежно. А когда в начале последней минуты игрового отрезка в меньшинстве остался уже «Бейбарыс», то гостям понадобилось всего четверть минуты чтобы сравнять счет. Автором ответной шайбы стал Данила Платонов, отличившийся после передачи Сергея Лазарева - 1:1.

Три четверти игрового времени второго периода прошли в практически равной борьбе, а на 36-й минуте нападающий атыраусцев Илья Ковзалов вывел хозяев вперед. Не прошло и минуты, как еще один форвард хозяев Андрей Яковлев упрочил преимущество своего клуба. Однако за сорок секунд до второго перерыва Платонов после передач Лазарева и Данилы Барабаша, оформив дубль, сократил отставание рудничан и вернул интригу в матч - 3:2.

Данила Платонов забросил в ворота «Бейбарыса» две шайбы и сделал результативную передачу / Фото pro.ligasy.kz

Ближе к середине второго тайма дубль оформил и оставшийся без присмотра справа у ворот «Горняка» форвард хозяев Гасников, сделав счет 4:2.

Но через две минуты Владимир Кротов броском справа снова вернул интригу в матч. Автором же голевой передачи стал Валерий Гурин, возглавляющий рейтинг бомбардиров чемпионата с 33 очками по системе «гол + пас». Он забросил 13 шайб и сделал 20 результативных передач.

А на 54-й минуте при поддержке Кротова и Дмитрия Тесленко четвертую шайбу в ворота вратаря «Бейбарыса» Романа Шефера отправил Оскар Юлбарисов, сравнявший счет и вошедший после этого в лидирующую тройку бомбардиров чемпионата - 30 (12+18) очков.

До конца основного времени счет больше не менялся, и, как и накануне, матч продолжился в овертайме. Но на этот раз удача сопутствовала «Горняку», в составе которого на первой же минуте отличился Ханьжин после передач Барабаша и Платонова - 4:5 ОТ.

После этой победы «Горняк» набрал 25 очков и вернулся в зону плей-офф, догнав по набранным очкам «Актобе». И следующие матчи регулярного чемпионата рудничане проведут на выезде 14 и 15 декабря как раз с актобинским клубом.