В этом году, как и в предыдущем, мы получили письма из 84 семей. У детей самые разные желания: от глобуса и фломастеров до ноутбука и дрона.

Бывает, что с одного адреса приходят несколько писем, но мы группируем их по семьям. В этом году в список детских желаний вновь вернулись ноутбуки, планшеты, смартфоны и даже дроны с электросамокатами появились. Но приходится признать, что жизнь не стала легче, в том числе для помощников Деда Мороза, а ведь только благодаря им есть возможность преподнести авторам писем подарки.

Следуя новым правилам проведения предновогодней акции, которые действуют второй год, мы отобрали 12 самых теплых посланий, чтобы доставить подарки авторам этих писем ближе к новогодним каникулам. Правда, из 12 адресов наш Дед Мороз сможет посетить только 11, потому что один находится в с. Камысты.

Впрочем, еще необходимо найти тех самых помощников, благодаря которым мешок Деда Мороза наполнится подарками.

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Пока же мы публикуем 12 самых теплых писем Деду Морозу и ждем отклика потенциальных помощников новогоднего волшебника.

Ярославу 9 лет. Он живет с мамой, папой и младшей сестренкой в дачном обществе.

- Здесь есть места для прогулок и езды на велосипеде. Я часто гуляю с семьей по окрестностям и мечтаю о хорошем велосипеде. Пока у моих родителей нет денег на его покупку, - пишет мальчик. - Я стараюсь учиться хорошо, твердый хорошист, чтоб быть достойным такого подарка. Помогаю на огороде летом, зимой чищу снег, присматриваю за сестренкой. Я знаю, что у тебя мало времени для того, чтобы обойти всех детей, поэтому тебе помогает редакция «Нашей Газеты». Надеюсь, с их помощью ты сможешь поздравить меня и сестру. Все дети в новогоднюю ночь верят в чудо и надеются на удачу.

Велосипед - это хорошая детская мечта, этот подарок не для неженок и лентяев. Уметь ездить на велосипеде может очень пригодиться в жизни.

Об этом написала Маргарита из поселка Камысты. Она с четырьмя братьями часто летом навещает бабушку и дедушку в соседней деревне, которая находится в нескольких километрах. С велосипедом путь стал бы короче и веселее.

Таня и Соня не первый раз пишут письмо новогоднему волшебнику, их желания всегда скромные, можно сказать, даже практичные. В этот раз Тане нужен стул со спинкой, чтобы делать уроки. У мамы, которая воспитывает девочек одна, нет денег на покупку стула. Зимняя шапочка - тоже очень нужная вещь. А для души девочкам нужны пластилин, пряжа и наборы для вышивания. Хорошие девочки растут, рукодельницы.

9-летняя Настя тоже любит своих родных, маму и бабушку. Девочка не просит игрушку или гаджет, она просто хочет сходить с мамой и бабушкой в аквапарк.

В самом конце письма очень правильная приписка про то, что нужен снег. Жаль, что наш Дед Мороз не творит погоду, ведь о снеге мечтают все. Будем надеяться, что развозить подарки доведется уже по белому снежку, а не по черному льду.

7-летняя Ангелина даже прислала в конверте красивые снежинки, чтобы наш новогодний волшебник с их помощью наколдовал снегопад. Она просит машинку подъемный кран для двухлетнего братика и что-нибудь подходящее для сестренки, появления которой ждут как раз к Новому году. А для себя - ничего! Она считает себя уже большой девочкой и думает, что больше в подарках нуждаются детки маленькие, болеющие и те, у кого нет родителей.

Письмо из большой семьи пришло от 9-летней Жени, которая очень тепло написала о своих близких и рассказала, что ее старшая сестра Яна - самая лучшая подруга. Эта дружная семья тоже не просит чего-то сверхдорогого. В списке желаний - новогодние пижамы для Жени и Яны, настольные игры, шашки, для живущих с ними маленьких племянников 2-летнего Марка и Мирона - синий трактор и еще какую-нибудь игрушку для самых маленьких.

Бексултану 7 лет, он учится в нулевом классе коррекционной школы. У мальчика ДЦП и он пока не со всем справляется, но очень старается, а главная мечта мамы - видеть своего сына здоровым. Письмо от имени Бексултана писала мама, и она вложила в него их общие мысли о том, как нужно относиться к жизни, уметь радоваться тому, что есть. А в подарок Бексултану нужны говорящий алфавит и игрушки (он очень любит машинки).

Вадим забыл написать, сколько ему лет. Его любимый братик Султан, которому скоро исполнится 7 лет, - инвалид, он не разговаривает. Вадик занимается с братиком, рассказывает ему о том, что знает сам, ведь Султан все слышит и понимает. Вот и просит Вадим глобус, чтобы наглядее показывать Султану, какая она, наша планета, и какие в мире есть страны. Разве это желание невыполнимо?

7-летний Егор любит математику и хоккей. Вот такое редкое сочетание. А еще он хочет ходить в походы. Для этого и просит у Деда Мороза рюкзак для выживания (что бы это ни означало) и бинокль. Сестренка Ульяна будет рада медицинскому набору. Впрочем, девочка так хорошо рисует, что может стать не только врачом, но и художником. Посмотрите, какую сову она изобразила. Их брат Артем не разговаривает, но очень любит музыку, и любой музыкальный инструмент принесет ему счастье на Новый год.

Глеб учится во 2-м классе, но уже обладает фантазией и вкусом, о чем говорит сам вид его письма. Это письмо сделано в виде свитка и напоминает пиратскую карту.

Глеб интересуется конструкторами. Не забыл он и про младшего брата, который любит играть машинками. А для родителей, бабушек и дедушек просит радости и здоровья.

Следующие два письма принесла нам соцработник. Они написаны уже взрослыми девушками. Но они инвалиды с детства и для родителей всегда остаются детьми, которых нужно оберегать и окружать особой заботой.

20-летняя Лиза очень любит петь и просит недорогой по нынешним временам подарок - микрофон-караоке. Впрочем, читайте сами. Лиза не умеет обманывать, все, что она пишет, - правда, ведь по-другому такие искренние люди не умеют.

24-летняя Томирис - старшая в семье, и ей выпала такая доля - она ограничена в своих возможностях. Писала за нее сестра. А сестер у Томирис четыре. Письмо написано таким мелким почерком, что размещать здесь его фото не представляется возможным.

- У меня самые лучшие родители и четыре сестренки, - пишет Томирис.

Томирис очень любит своих сестер и просит для них в подарок игрушки и сладости. А себе, как человеку увлеченному вязанием, просит пряжу Alze puffy.

А в конце письма она написала: «Пусть наступающий год принесет всем немного волшебства и счастья!»

Если вы хотите осуществить детскую мечту, свяжитесь с редакцией по телефонам: 8 (7142) 53-69-95, 8-747-907-57-92 (WhatsApp).