По прогнозам синоптиков, в период с субботы по понедельник, 23-24 ноября, осадков на всей территории области не ожидается. Туман осложнит движение автотранспорта в субботу на востоке и юге, а в воскресенье - на севере и востоке области.

Фото Олега ПАКА



- В ближайшие трое суток ночные температуры по области будут одинаковыми: 5-10, на востоке 15 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - В субботу днём по области ожидаем -1...-6°С, на юге +2°С. В воскресенье и понедельник термометры покажут в дневное время -3...+2°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -7...-9°С, днём -1...-3°С. В воскресенье: ночью -7...-9°С, днём 0...+2°С. В понедельник: ночью -7...-9°С, днём 0...-2°С.

Ветер, по прогнозам синоптиков, в субботу будет южный, в воскресенье и понедельник - юго-восточный. Скорость ветра в ближайшие трое суток будет небольшой - 7-12 м/с по области и 5-10 м/с в Костанае.



