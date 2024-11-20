По прогнозам синоптиков, в четверг, 21 ноября, ночью на севере, востоке и юге области ожидаются снег, метель. В пятницу и субботу, 22-23 ноября, осадков на территории области не предвидится. В течение ближайших трёх суток на западе ночью и утром туман.

В Костанае в четверг ночью снег, метель, гололёд. В пятницу и субботу - без осадков.

- Ночью в четверг, по области будет 1-6, на западе 9 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём будет -3...+2°С. В пятницу ночью термометры покажут -8...-13°С, днём 0...-5°С. В субботу ночью прогнозируем -5...-10 °С, на востоке -13°С. В дневное время будет -3...+2°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -3...-5°С, днём 0...-2°С. В пятницу и субботу: ночью -8...-10°С, днём 0...-2°С.

В ближайшие три дня на всей территории области ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с. В четверг усиления ветра до 15-20 м/с прогнозируют на севере и востоке, а в субботу - на севере и западе области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

