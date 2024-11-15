В ближайшие три дня погода в регионе будет очень похожа на ту, что была в последнюю неделю.

Фото Олега ПАКА

В субботу, 16 ноября, на западе, севере и востоке области синоптики обещают осадки, низовую метель и гололед. Ночью на севере, западе и юге региона будет туманно. В воскресенье, 17 ноября, и ночью в понедельник, 18 ноября, снег продолжит идти на западе и севере области. В воскресенье также прогнозируют низовую метель и гололед, а ночью и утром на западе и юге региона – туман.

Температура в эти дни по всей области будет примерно одинаковой: ночью 0..-5, днем -3..+2 градуса. Холоднее будет лишь ночью в субботу на востоке области: - 8 градусов.

- В Костанае в субботу ожидаются осадки и гололед. В воскресенье будет облачно, продолжится снег, также прогнозируем низовую метель и гололед, - сообщила «НГ» синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. – В понедельник, 18 ноября, в областном центре ожидается переменная облачность и снег ночью.

Температурные показатели в Костанае в ближайшие три дня будут следующими. В субботу: ночью 0..-3, днем 0..+2 градуса. В воскресенье: ночью -1..-3, днем 0..+2 градуса. В понедельник: ночью -3..-5, днем 0..-2 градуса.

Ветер в субботу, 16 ноября, в Костанае и по области ожидается юго-западный со скоростью 9-14 м/с, на севере, востоке и юге региона порывы до 15-20 м/с. В воскресенье юго-западный ветер сменится на юго-восточный со скоростью 9-14 м/с, в Костанае, на западе, севере и юге региона порывы 15-20 м/с. В понедельник скорость и направление ветра останутся прежними.