Это рецепт со студенческих времен. Позже я узнала, что варианты приготовления печенки с яблоками или грушами, или черносливом есть во многих кухнях. И в ресторанном обиходе - тоже, ибо блюда получаются вкусными и нарядными. А в моей юности приятель-узбек, который готовил субпродукт с алмаатинским апортом, говорил просто: «Печенка жареный».

Если вино осталось, то к такому ужину - самое то

У меня была куриная. Понадобилось 3 средних печенки, среднее яблоко, средняя же луковица и немного сладкого красного вина. Если у вас сухое, лучше добавить мед или сахар. Печенку помыть, хорошо бы даже подержать в воде часок, но с куриной это не обязательно. Обсушить. Налить в сотейник немного растительного масла и на приличном огне жарить ломти печенки до легкого загара. Перед переворачиванием посолить.

В это же время на сковороде соединяем растительное масло со сливочным и раскладываем дольки яблока, по соседству располагаем лук. Яблоки слегка присыпаем сахаром - красивее поджарятся. Лук тоже должен жариться, а не томиться.

Когда печенка посмуглеет, ее надо - внимание - наколоть вилкой с острыми зубцами и залить вином, чтобы чуть-чуть покрыло. На этом этапе можно положить гвоздику или тимьян, или кусочек коричной палочки. Но что-то одно, чтобы не было мешанины ароматов. Когда вино выпарится наполовину, убираем специи, всыпаем пару щепоток крахмала и интенсивно перемешиваем. Начнет соус густеть - выключаем. И сразу все кладем в тарелку - одно рядом с другим. Соус поверх печеночки, глянцуем ее.

Я ела с подогретым лавашем. Можно отварить рис или рисовые макароны орзо.

Кстати, печень баранью, говяжью наш друг-узбек пластал поперечными ломтями, держал час в холодной воде, меняя ее. А потом обсушивал и посыпал куски смесью соли, сахара и кориандра (похожей штукой красную рыбу малосолят). Через полчаса хорошенько отряхивал и начинал жарить.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ