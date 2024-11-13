По прогнозам синоптиков, в четверг, 14 ноября, на севере, востоке и юге области ожидается снег, метель, на западе - туман и гололёд. В пятницу и субботу, 15-16 ноября, снег с метелью накроет север и восток области, на юге и западе прогнозируется гололёд, ночью и утром - туман.

Фото Олега ПАКА



В Костанае снег и метель ожидаются в четверг и субботу, а в пятницу - переменная облачность, без осадков.

- В четверг ночью будет 5-10 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём от 0 до 5 градусов мороза. В пятницу и субботу температура воздуха будет одинаковой: по ночам -3...-8°С, на востоке -11°С. В дневное время термометры покажут 0...-5°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -7...-9°С, днём -1...-3°С. В пятницу: ночью -5...-7°С, днём -1...-3°С. В субботу: ночью -3...-5°С, днём 0...-2°С.

В ближайшие три дня ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с. В четверг периодические усиления до 15-20 м/с будут на востоке и юге, а в пятницу и субботу - на севере, западе и востоке области.