Чтобы увидеть грибы, да еще и несколько видов в одной локации, вовсе не обязательно ехать в лес. Это возможно и на собственной даче. К сожалению…

Плодовые и ягодные культуры на наших дачах не только нам на радость растут, но и на пользу тем, кто считает древесно-кустарниковую растительность своим домом или кормом. Кроме многочисленных членистоногих, приносящих определенный вред нашим насаждениям, опасны грибы-паразиты.

Вся сложность выявления этих врагов и своевременной борьбы с ними упирается в цикл развития. Зачастую, когда мы видим на поверхности дерева плодовое тело гриба, когда древесный организм уже почти полностью завоевала грибница, которая, собственно, и есть гриб.

Тихие убийцы

Пилолистник чешуйчатый, он же шпальный гриб, никогда не был редок, но и на глаза так часто не попадался, как нынче. Широко распространиться даже в пределах города ему помогла многолетняя практика бездумной обрезки деревьев. Ведь для спор паразитических грибов необработанные срезы ветвей и стволов - это гостеприимно открытые ворота. На городских тополях и кленах пилолистник стал уже до боли привычным, но список его жертв очень широк, он с аппетитом пожирает древесину многих видов.

Плодовые тела пилолистника на стволе 45-летней яблони

Поселится такая зараза в яблоне и начинает развиваться внутри, не показываясь наружу. Выбирает он ослабленные возрастом или болезнями деревья и просто добивает их, разрушая стволы и ветви изнутри. Чем больше размеры дерева, тем медленнее оно умирает. Как больной проказой теряет один за другим пальцы, так дерево постепенно лишается своих ветвей, поскольку древесина становится хрупкой, и даже толстые скелетные ветви не выдерживают порывов ветра. При этом дерево может исправно плодоносить, пока хотя бы малая часть проводящей системы остается работоспособной. А мы будем теряться в догадках, почему вдруг так поредела крона, пока не увидим плодовые тела пилолистника. Так случилось и с 45-летней яблоней на нашем участке. Яблоня с толстым дуплистым стволом, большой кроной, с очень обильными ежегодными (!) урожаями. Два года назад в нижней части ствола появились три плодовых тела, и стало ясно, почему некоторые толстые скелетные ветви начали ломаться от порывов ветра. Сколько-то эта яблоня еще поживет, конечно, но конец этой истории предсказуем.

Кроме пилолистника, выдают свое присутствие на стволах и разные виды трутовиков, и всегда это тихие убийцы деревьев, с которыми непросто бороться.

Удар по корням

Во всех пособиях по фитопатологии можно прочитать, что паразитический гриб под названием корневая губка поражает хвойные деревья и лишь изредка лиственные.

Эту роскошную декоративную иву корневая губка погубила за два года

Корневая губка - это один из видов трутовиков, который поначалу внедряется в дерево где-то в районе комля, а потом продвигается вверх по стволу, вызывая внутреннюю гниль. Плодовые тела корневой губки можно увидеть в области корневой шейки. Они вытянутые, сначала белого или слегка желтоватого цвета, а с возрастом темнеют до бурого. Если провести по ним пальцами, создается ощущение, что прикасаешься к коже.

В моем случае корневая губка обошла растущие на участке хвойники и напала на декоративную голубую иву. Причем ива была молодой, ей бы еще жить да жить, то есть ни о какой ослабленности из-за возраста и речи нет. Корневой губке удалось расправиться с нашей ивушкой в рекордно короткие сроки: зеленый шар, очень украшавший участок, исчез за два года, и следов не осталось.

Теперь на том месте без серии обработок и сажать что-либо рискованно: если в почве остались жизнеспособные споры, гриб снова начнет паразитировать и в конечном итоге убьет новое деревце.

Красивая и опасная

Красивые с виду красноватые помпончики, появляющиеся на коре, выглядят даже мило. Но внешность обманчива. Если увидели такие штуки на деревьях или кустарниках, знайте: полным ходом идет туберкуляриевый некроз коры.

Туберкулярия вызывает некроз коры (вид под большим увеличением)

Туберкуляриевый, потому что вызывает его гриб туберкулярия обыкновенная (другое название - нектрия киноварно-красная). Как и прочие грибные поражения, заметить эту беду на ранней стадии невозможно. Вроде бы можно в редких случаях заметить легкие изменения цвета коры еще до появления сыпи из плодовых тел гриба. Но это в теории. Во-первых, изменения настолько незначительные, что не всякий садовод может их различить (не забываем об индивидуальных особенностях цветовосприятия у людей). А во-вторых, начаться все может с какой-нибудь веточки в глубине кроны, а времени на тщательный осмотр каждого побега времени не хватает. Поэтому обычно о туберкуляриевом некрозе садовод узнает, когда ветки уже усыпаны плодовыми телами гриба.

Как будет развиваться туберкуляриевый некроз, предсказать трудно, все зависит от температуры, влажности и состояния растения. Но в литературе описаны ужасающие случаи гибели кустарников за несколько недель, если отсчитывать срок от появления ярких помпончиков. А молодое деревце может протянуть с этой заразой не больше трех лет.

Еще с весны постарайтесь чаще осматривать деревья, особенно кустарники. Кстати, виноград тоже в опасности! Если замечаете усыхающие верхушки веток, насторожитесь, обрежьте эти ветки, а срезы обработайте. Если повезет, то удастся изничтожить паразита в самом начале его преступного пути.

Купоросить безжалостно!

Итак, коварство паразитических грибов в том, что они свою подрывную деятельность ведут скрытно, а проявляются лишь демонстрируя плодовые тела. В большинстве случаев это означает скорую или не очень скорую, но неминуемую гибель любимой яблони или сливы и уже мало что можно сделать для ее спасения.

Но мы можем продлить жизнь дерева, помогая ему противостоять врагу.

Если в стволе образовалось дупло, надо вытащить из него гниющие ткани ствола и хорошенько опрыскать 3-процентным раствором медного купороса. Потом воспользоваться спецсредством вроде «Нитрафена» или другого мощного фунгицида. И так несколько раз за сезон. Разумеется, работать с токсичными веществами нужно без фанатизма, соблюдая инструкцию, не забывая о защитных средствах и не перебарщивая с концентрацией.

Большие дупла советуют заполнять цементным раствором, если в следующее лето не появятся плодовые тела грибов. А еще встречаются рекомендации пролить медным купоросом землю вокруг больного дерева на диаметр, равный диаметру кроны.

Вообще, если в саду замечены грибы-паразиты, в целях профилактики заражения остальных растений лучше ранней весной опрыскать все деревья и кустарники раствором медного купороса или бордоской жидкостью (медный купорос - один из ее компонентов). Железный купорос тоже используется в таких случаях, только концентрация нужна уже 5-процентная. Проводить такую обработку сада нужно осенью, после опадания листьев.

После недавнего затопления участков паводковыми водами, особенно там, где долго будет сохраняться повышенная влажность, многие дачники столкнутся с грибами-паразитами на деревьях и кустарниках. И хотя весна уже не ранняя, лучше обработать свои насаждения, пусть и с опозданием.

А делая обрезку, возьмите за правило немедленно замазывать срезы садовым варом и таким же образом защищать трещины на стволах, иначе этим воспользуются грибы - совсем не те, которые просятся в лукошко.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ