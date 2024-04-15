В субботу, 13 апреля, стартовал второй этап 32-го розыгрыша Кубка Казахстана по футболу, на стадии 1/8 финала которого принимали участие все команды Премьер-лиги и три победителя предварительного этапа из команд Первой и Второй лиг.

Пап-Альюн Ндиайе был надежен в защите и начал атаку, после которой был открыт счет / Фото ФК "Тобол"

На этой стадии, победитель которой определялся по итогам одного матча, за путевку в четвертьфинал действующий обладатель Кубка РК «Тобол» поспорил с «Кайсаром», а встреча проходила в Кызылорде.

На поле стадиона им. Гани Муратбаева в стартовом составе «Тобола» вышли голкипер Стас Покатилов, защитники Роман Асранкулов, Пап-Альюн Ндиайе, Иван Миладинович и Альберт Габараев, полузащитники Радослав Цонев, Еркин Тапалов, Ахмед Эль-Мессауди, Игор Иванович и Ислам Чесноков и нападающий Жаслан Жумашев.

Уже на второй минуте Асранкулов с левого края сделал передачу низом между защитниками Чеснокову, который вошел в штрафную площадь «Кайсара», обыграл грузинского защитника хозяев Георги Кабуладзе и в борьбе с еще двумя подоспевшими игроками соперника пробил от левого угла вратарской площадки по воротам, но мяч от руки российского голкипера кызылординцев Степана Сикача отлетел в штангу. И тут же выскочивший из-за спин защитников Жумашев пробил по воротам с ходу практически в упор, но мяч попал в голкипера и отлетел за пределы штрафной площади. Однако первым успел к нему Цонев и, не давая тому опуститься на газон, сделал скидку головой Асранкулову, но капитан «Тобола» пробил с лету выше ворот.

Через три минуты активные действия на правом фланге Эль-Мессауди привели к первому угловому у ворот хозяев. Его розыгрыш получился долгим и завершился еще одним угловым ударом. А после подачи Ивановича на ближнюю штангу тот же Эль-Мессауди в прыжке подрезал мяч головой в ворота, но голкипер успел среагировать и отбил его.

Первый мяч влетает в сетку ворот «Кайсара» после удара головой Ахмеда Эль-Мессауди (№8) / Скриншот трансляции

На 13-й минуте Чесноков на этом же краю заработал еще один угловой удар, и после подачи Ивановича Сикач на этот раз выбил мяч из пределов штрафной площади кулаком. На некоторое время игра успокоилась и переместилась в центр поля. А на 27-й минуте Ндиайе со своей половины поля выполнил длинную диагональную подачу на правый край Чеснокову. Тот обработал мяч, сместился немного к штрафной площади и сделал подачу верхом в центр штрафной площади, откуда Эль-Мессауди пробил в прыжке головой в левый угол ворот. Голкипер «Кайсара» в броске дотянулся до мяча, который от руки все же влетел в сетку ворот - 0:1.

Пропустив гол, хозяева через пару минут провели контратаку по левому флангу и заработали угловой удар, который они разыграли и белорусский полузащитник Дмитрий Бородин, пройдя до центра, сделал передачу перед штрафной площадью своему соотечественнику Валерию Громыко, который пробил низом в левый угол ворот «Тобола», но Покатилов в падении поймал мяч. На 33-й минуте на этом же краю кызылординцы заработали еще один угловой удар, и после подачи Кабуладзе мяч, попав в украинского защитника хозяев Виталия Приндету, полетел от того в ворота, но голкипер «Тобола» был на месте.

Через пять минут, вводя мяч из-за боковой линии, узбекистанский нападающий «Кайсара» Шохназар Норбеков бросил его в центр штрафной площади «Тобола». Попытавшийся пробить в падении Тохтар Шангылышбай не попал по мячу, а вот подключившемуся к атаке белорусскому защитнику Григорию Юденкову удалось пробить с лету с подступов к вратарской площадки с отскоком от газона. Однако Покатилов в прыжке поймал летевший от него в правый угол ворот мяч. В ответной атаке «Тобол» заработал угловой удар на левом фланге, но после подачи Ивановича Асранкулов пробил головой выше ворот.

На 41-й минуте «Кайсар» заработал штрафной удар на правом краю далеко от ворот гостей. Защитник хозяев Адилет Кенесбек со стандарта отправил мяч на левый край штрафной площади Приндете, тот головой сделал передачу в район 11-метровой отметки Жангылышбаю, который в прыжке также головой пробил в левый угол ворот. Но вновь выше всяких похвал сыграл Покатилов, в броске поймавший мяч.

На третьей из четырех компенсированных к первому тайму минуте хозяева перехватили мяч у центральной линии и провели быструю контратаку. Ее попытался завершить ударом из пределов штрафной площади Громыко, оказавшийся в итоге на газоне после борьбы за мяч с Чесноковым, а арбитр встречи Саят Суликанов из Актобе указал на 11-метровую отметку. С «точки» пробил Бородин, отправивший мяч низом в правый угол, но Покатилов разгадал намерения полузащитника и в падении отбил мяч, а вторым броском накрыл его.

Почти вдвое больше владевший мячом в первом тайме «Тобол» в таком же ключе начал и вторую половину и на 51-й минуте заработал угловой удар на правом краю атаки. После подачи Ивановича пришедший в штрафную площадь соперника на этот розыгрыш Миладинович, опередив голкипера, в прыжке с линии вратарской площадки опасно пробил головой, но мяч пролетел над перекладиной. Через две минуты Жумашев, Асранкулов и Цонев с помощью короткого паса на левом краю «закружили карусель», завершившуюся угловым ударом, после розыгрыша которого Эль-Мессауди не попал в створ ворот.

Голкипер «Кайсара» Степан Сикач пропускает второй мяч удара Радослава Цонева / Скриншот трансляции

На 58-й минуте Норбеков из-за левой боковой линии бросил мяч к ближнему углу вратарской площадки, а находившийся спиной к воротам Юденков головой скинул мяч в нижний угол ворот, но Покатилов вновь был на месте. Ответная атака гостей по правому флангу завершилась угловым ударом, после розыгрыша которого по воротам из переделов штрафной площади били Жумашев и Миладинович, но оба удара были заблокированы защитниками, после чего мяч выбили в сторону штрафной площади гостей. Покатилов в этот момент покинул свои владения и начал атаку «Тобола», которую продолжили Чесноков, Иванович и Тапалов, переведшие мяч на правый край никем не опекаемому Цоневу, беспрепятственно продвинувшемуся вперед и пробившему из-за пределов штрафной площади низом в дальний угол ворот. Мяч, отскочив от газона, пролетел над руками прыгнувшего за ним голкипера и оказался в сетке ворот - 0:2. Случилось это на исходе часа игры.

С мячом автор второго гола в ворота «Кайсара» Радослав Цонев / Фото ФК "Тобол"



Кызылординцы после второго пропущенного гола провели тройную замену и на 65-й минуте заработали штрафной удар на дальних подступах к штрафной площади «Тобола». Полузащитник хозяев Думан Нарзилдаев выполнил навесную подачу, но Покатилов снял мяч буквально с головы черногорского защитника хозяев Йована Пайовича.

На 73-й минуте состоялась первая замену и у «Тобола» - вместо Жумашева на поле вышел Бейбит Галым. Через две минуты Чесноков на правом краю сыграл на скорости с находившемуся впереди Ивановичем в «стеночку» и от линии штрафной площади пробил в дальний нижний угол ворот, но на этот раз голкипер в падении поймал мяч.

Еще через минуту хозяева провели двойную замену, после чего организовали контратаку и вывели на ударную позицию в штрафной площади свежего нападающего Айбара Жаксылыкова, но тому помешал пробить справа Ндиайе, успев выбить мяч из его ног на угловой. А после навесной подачи от углового флага на дальнюю штангу вышедшего на замену белорусского полузащитника Василия Совпеля в ближний угол ворот головой послал мяч Приндета, но Покатилов справился с этим ударом.

Ахмед Эль-Мессауди оформляет дубль / Скриншот трансляции

На 79-й минуте полузащитника сборной Болгарии Цонева поменял на поле нападающий сборной Того Давид Энен, а вместо серба Ивановича вышел нигерийский полузащитник Эдедем Эссьен. А через четыре минуты счет стал разгромным. Асранкулов от центральной линии слева сделал передачу вперед на Энена, тот перед штрафной площадью сыграл в «стеночку» с Эль-Мессауди и, дойдя до левого угла вратарской площадки, переиграл там Пайовича и следом за ним Сикача, а затем откатил мяч открытому Эль-Мессауди. И марокканский полузащитник, пробив в касание с линии вратарской площадки по незащищенным воротам, оформил дубль - 0:3.

На 86-й минуте у «Кайсара» появился шанс забить гол престижа, но после подачи справа с линии штрафной площади на дальнюю штангу Жаксылыкова еще один вышедший на замену нападающий кызылординцев Бакдаулет Зулфикаров не попал в створ ворот.

Через минуту в составе «Тобол» состоялись еще одна двойная замена. Вместо автора дубля в ворота «Кайсара» и Чеснокова на поле вышли, соответственно, 16-летний защитник Аманжол Бакитжанов и 17-летний полузащитник Шахмурза Адырбеков. Концовка матча прошла в атаках «Тобола». Причем два раза они начинались после перехвата мяча Эненом на правом краю на половине поля хозяев. После первого перехвата он отдал мяч Галыму, а тот сделал подачу в центр штрафной площади Тапалову, но голкипер «Кайсара» опередил игрока «Тобола». После второго перехвата Энен вошел в штрафную площадь кызылординцев и пробил с острого угла в ближний нижний угол ворот, но Сикач отбил мяч на угловой.

После матча главный тренер «Тобола» Милич ЧУРЧИЧ сказал:

- Готовились к игре и анализировали соперника. У обеих команд были моменты после розыгрышей стандартных положений. Мы старались делать короткие передачи, что получилось, и спасибо моим ребятам за это. Что касается атаки, мы сделали все, чтобы забить голы. «Кайсар» - это хорошая команда, там есть качественные футболисты, играют хорошо на команду и в прошлом туре создали моменты а матче с «Елимаем». Что еще сказать? Хорошая атмосфера, хорошая игра, забили хорошие голы. Двигаемся вперед без эйфории, это только одна игра. Надо готовиться дальше. У нас есть задача играть в красивый футбол, и чтобы болельщики были довольны.

Остальные матчи 1/8 финала завершились так: «Атырау» - «SD Family» 6:0, «Женис» - «Астана» 0:1, «Кайрат» - «Туран» 3:0, «Тараз» - «Ордабасы» 0:2, «Онтустик» - «Кызылжар» 1:2, «Елимай» - «Шахтер» 2:1 и «Актобе» - «Жетысу» 1:0.

В четвертьфинале, который также будет состоять из одного матча, «Тобол» сыграет с «Астаной». Эти же команды будут соперниками уже в 5-м туре, а игра пройдет 21 апреля в Алматы.

Еще три четвертьфинальные пары составили «Атырау» - «Кайрат», «Ордабасы» - «Актобе» и «Елимай» - «Кызылжар». Матчи за выход в полуфинал пройдут 8 мая на полях команд, указанных первыми.