В минувшие выходные прошли матчи четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги. Лидировавший до этого костанайский «Тобол» остался в туре без соперника, поэтому пропускал его.





«Тобол» 4 ноября 2023 года стал обладателем Кубка РК по футболу, а спустя ровно 23 недели начнет защиту титула / Фото vk.com/fctobol

В этом туре лидера могли обойти «Кайрат», тоже набравший на старте 7 очков, но имевший худшую разницу забитых и пропущенных мячей, а также «Актобе» и «Астана», имевшие в своем активе по 6 очков.

Однако удалось сделать это лишь алматинскому клубу, матч которого с «Жетысу» завершился нулевой ничьей. «Актобе» также не сумел победить на своем поле, завершив вничью матч с «Атырау» - 1:1. «Астана» и вовсе проиграла с минимальным счетом в гостях «Шахтеру», который в предыдущих трех турах потерпел три поражения.

После четырех туров еще три команды набрали по 7 очков. Это «Кызылжар», разгромивший в Петропавловске «Женис» (4:0), «Ордабасы», выигравший в гостях у «Турана» (1:0), и «Елимай», с таким же счетом одержавший победу дома над «Кайсаром».

В пятом туре, матчи которого пройдут 20 и 21 апреля, «Тобол» во второй игровой день проведет встречу в Алматы с «Астаной».

А до следующего тура все команды Премьер-лиги вместе с тремя победителями предварительного этапа Кубка Казахстана по футболу проведут матчи 1/8 финала 32-го розыгрыша этого почетного трофея.

В предварительном этапе Кубка РК, матчи которого прошли в спортивном комплексе «БИИК» Шымкента, приняли участие 19 команд - 13 клубов из Первой лиги и 6 - из Второй. Участники были разбиты на шесть групп, победители которых в плей-офф разыграли три путевки в 1/8 финала. Обладателями этих путевок стали клуб Второй лиги «Онтустик» из Шымкента, выигравший у павлодарского «Иртыша» со счетом 1:0, и представители Первой лиги «Тараз», с таким же счетом переигравший алматинский «Жас Кыран», и столичный «SD Family», одержавший победу в плей-офф над клубом «Жетысай» - 2:1.

Действующий обладатель Кубка РК «Тобол» начнет защиту своего титула в субботу, 13 апреля, выездным матчем с «Кайсаром». Начало встречи в 14:00. В этот же день состоятся еще три поединка: «Атырау» - «SD Family», «Женис» - «Астана» и «Кайрат» - «Туран». В воскресенье, 14 апреля, пройдут матчи «Тараз» - «Ордабасы», «Онтустик» - «Кызылжар», «Елимай» - «Шахтер» и «Актобе» - «Жетысу». А четвертьфиналисты определятся по итогам одной игры.





Новичок «Тобола» Роман Божко / Фото fctobol.kz

Перед кубковым матчем состав «Тобола» пополнил 21-летний центральный защитник Роман Божко (13.08.2002, 190 см, 80 кг). Воспитанник «Акжайыка» в 2021-2022 гг. играл за молодежный состав этого уральского клуба, а в прошлом сезоне дебютировал за основную команду в Первой лиге. Всего он провел за «Акжайык» 28 матчей и забил 1 гол, одинаково помогая команде и в атаке, и в обороне, выполняя при этом большой объем работы. Божко также может играть на позиции опорного полузащитника, хорошо играет головой.