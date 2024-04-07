В Шымкенте прошел зимний чемпионат Республики Казахстан по триатлону, в котором приняли участие около 150 спортсменов из 10 команд, представлявших Алматы, Астану, Шымкент, Акмолинскую, Актюбинскую, Атыраускую, Жамбылскую, Карагандинскую, Костанайскую и Туркестанскую области.

Костанайские триатлонисты со своим тренером Юрием Гриневым на зимнем Кубке РК в Шымкенте / Фото facebook.com/kostanay.sport

В программе чемпионата были две дистанции: спринт и супер-спринт. И на обеих был раздельный старт.

На спринтерской дистанции, которая включала в себя 750 м плавания, 20-километровый велоэтап и 5 км бега, соревновались атлеты категорий Elite, U23, U19 и U17, в супер-спринте (плавание - 300 м, вело - 8 км и бег - 2 км) приняли участие спортсмены категорий U13 и U15. Соревнования по плаванию прошли в открытом бассейне, а велоэтап и беговой этап были проведены на трассе.

Победительница зимнего чемпионата РК по триатлону Юлия Озерова на дистанции третьего этапа / Фото facebook.com/kostanay.sport

Костанайские триатлонисты дважды поднимались на этих стартах на пьедестал. Чемпионский титул в категории Elite среди женщин завоевала Юлия Озерова. Для костанайской спортсменки это уже вторая награда в этом году. В конце января в прошедшем в Астане первом в истории чемпионате Казахстана по триатлону в закрытых помещениях на дистанции супер-спринт она стала серебряным призером.

В этой же категории среди мужчин самый опытный среди участников Иван Тутуков занял шестое место. Близок к пьедесталу был и Даниил Зубцов.

Старт приняли Иван Тутуков и Даниил Зубцов / Скриншот трансляции

Еще одну награду завоевала выступавшая в категории U17 Каролина Кац, занявшая третье место в спринте.

Бронзовый призер зимнего чемпионата РК по триатлону в категории U17 Каролина Кац (справа) / Фото instagram.com/triathlonorgkz

Летний же сезон триатлонисты откроют 12 мая в городе Конаеве, где состоится Кубок Республики Казахстан по триатлону на спринтерской дистанции среди любителей. Ровно через две недели в поселке Бурабай пройдут Кубок Азии и чемпионат Центрально-Азиатской ассоциации триатлона на олимпийской дистанции. Федерацией триатлона РК запланирован один из республиканских стартов и в Костанае. Здесь 11 августа пройдет Кубок РК на спринтерской дистанции.