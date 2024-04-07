В Алматы прошел чемпионат Казахстана по настольному теннису среди спортсменов 2009 г.р. и моложе (15 лет и младше), в котором приняли участие 250 теннисистов из всех регионов республики, разыгравшие медали в командных соревнованиях, а также в личном, в парном и в смешанном разрядах.

Подает Жания Бекмухамбетова / Фото ttfrk.kz

Сенсацию в этом чемпионате преподнесла десятилетняя воспитанница отделения настольного тенниса ДЮСШ №2 Жания Бекмухамбетова. Соревнуясь с более старшими соперницами, она уверенно дошла до финала в одиночном разряде, где встретилась с 15-летней представительницей Шымкента Акниет Амангельды.

Шымкентская теннисистка, являющаяся одной из сильнейших в своем возрасте и в прошлом году представлявшая Казахстан на турнире во Франции, уверенно повела в счете после двух партий. Однако юная костанайка сумела выиграть в трех следующих партиях и одержать победу со счетом 3:2, завоевав титул чемпионки Казахстана.

Жания Бекмухамбетова - чемпионка Казахстана по настольному теннису среди спортсменов 2009 г.р. и моложе / Фото ttfrk.kz

Кроме этого, Жания Бекмухамбетова выступила вместе с теннисисткой из Шымкента Руаной Шымкентбай, занявшей в одиночном разряде 14-е место, в парном разряде. Дойдя до полуфинала, костанайско-шымкентская пара уступила занявшим в итоге второе место карагандинским теннисисткам Дарье Фу и Марии Лукьяновой. А победу здесь одержали Акку Темирханова из Актау и Меруерт Тажимова из Павлодара.

Успешное выступление в этом одном из первых стартов года стало для Жании Бекмухамбетовой своеобразным продолжением не менее успешного 2023 года, который ознаменовался 70-летием казахстанского настольного тенниса.

В ранге чемпионки Костанайской области 2023 года среди спортсменов 2010 г.р. и моложе Жания выступила на прошедшем в июне в столице республике чемпионате Казахстана среди спортсменов 2012 г.р. и моложе и стала его абсолютной победительницей, выиграв соревнования в одиночном, парном и смешанном разрядах. После этого она там же в столичном Центре «ADD Table Tennis Center Astana» стала бронзовым призером в парном разряде чемпионата Казахстана среди спортсменов 2010 г.р. и моложе.

Жания Бекмухамбетова с призом международного юношеского турнира «WTT Youth Contender Almaty» / Фото ttfrk.kz

В конце июля Алматы впервые принял престижный международный юношеский турнир «WTT Youth Contender Almaty», прошедший под эгидой Международной федерации настольного тенниса (ITTF) и Мирового настольного тенниса (WTT). Соревнования прошли в пяти возрастных группах, в которых за призовые места и очки в мировом рейтинге боролись 159 юных теннисистов из 13 стран - Бельгии, Гонконга, Индии, Ирана, Италии, Казахстана, Китайского Тайбэя, Кыргызстана, ОАЭ, Омана, США, Туркменистана и Узбекистана. Жания Бекмухамбетова достойно представила Казахстана на этом турнире, став бронзовым призером в категории до 11 лет.

В ноябре юная костанайская теннисистка стала победительницей прошедшего в Алматы традиционного открытого республиканского турнира «Золотая осень» среди девушек, выиграв в финале у теннисистки из Узбекистана Махлии Машариповой.

И также в ноябре Жания Бекмухамбетова приняла участие в молодежном (до 21 года) чемпионате Казахстана, в котором еще одна костанайская теннисистка Алина Дубровская (Борисюк) стала бронзовым призером в парном разряде. Выступая в одиночном разряде с вдвое старше ее соперницами, она пробилась в финальную часть, став самой юной участницей, за что и была удостоена специального приза федерации.