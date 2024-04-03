В Национальном центре лыжного спорта в Щучинске завершился чемпионат РК по лыжным гонкам, в котором принимали участие спортсмены из Астаны, Алматы, Акмолинской, Абайской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

Лаура Киныбаева (№43) на дистанции 10-километровой гонки / Фото instagram.com/skicenter_life

В программе чемпионата прошли спринтерская гонка на 1,2 км классическим ходом, гонка свободным ходом - 15 км у мужчин и 10 км у женщин, скиатлон - 10 км + 10 км у мужчин и 5 км + 5 км у женщин, смешанная эстафета, командный спринт, масс-старт классическим ходом - 50 км у мужчин и 30 км у женщин, а также мужская и женская эстафеты

В открывавшем чемпионат спринте лучший результат из костанайских лыжников показала Лаура Киныбаева, пробившаяся в финал и финишировавшая там пятой.

Мужскую гонку свободным ходом выиграл Наиль Башмаков, единственный из участников пробежавший 15 км быстрее 38 минут - 37.1,9. Владислав Ковалев (38.44,9) и Виталий Пухкало (38.49,0) показали в этой гонке соответственно пятый и шестой результаты.

В женской гонке на 10 км Лаура Киныбаева завоевала серебряную медаль с результатом 29.16,2.

В мужском скиатлоне на первой его половине лучшим из наших гонщиков был Наиль Башмаков, показавший шестое время (26.48,7). Вторую половину - 10 км свободным ходом - он прошел со вторым результатом (25.37,7), а с учетом транзитного времени для смены лыж показал на финише также второй результат 53 мин. 3,7 сек., уступив победителю Олжасу Климину из Кокшетау всего 0,4 сек.

Передача эстафеты в составе мужской сборной Костанайской области / Фото instagram.com/skicenter_life

В смешанной эстафете на первом этапе за сборную Костанайской области бежала Дарья Ким, уступившая на своем 5-километовом отрезке чуть более минуты только уроженке нашей области Ксении Шалыгиной, выступавшей на чемпионате за сборную Акмолинской области. На следующих этапах Наиль Башмаков, Лаура Киныбаева и Владислав Ковалев смогли сократить это отставание до 11 секунд и, не пропустив вперед ни одну из сборных других областей, финишировали вторыми, завоевав серебряные медали с результатом 53.19,4.

Тренер сборной Костанайской области Владимир Ковалев (слева) с кубком за второе командное место на чемпионате РК по лыжным гонкам / Фото instagram.com/skicenter_life

В женском командном спринте Дарья Ким и Лаура Киныбаева завоевали бронзовые медали, уступив в финале дуэтам из Акмолинской и Палодарской областей. А в мужском Наиль Башмаков и Алмас Каримов вышли в финал, где финишировали сразу за тройкой призеров: двумя сборными Акмолинской области и командой Абайской области.

Награждение призеров в женском командном спринте проводил заслуженный тренер РК Иван Николаевич Вепрев / Фото vk.com/schuchinsk_ski

В самой престижной мужской гонке - марафоне на 50 км классическим ходом с масс-старта - чемпионом Казахстана стал Владислав Ковалев, преодолевший дистанцию за 2 часа 17 мин. 13,9 сек.

А закрывали программу чемпионата женская эстафета 4х5 км и мужская - 4х7,5 км, и в обоих стартах сборные Костанайской области стали призерами. Женская сборная в составе Аиды Хажиевой, Анастасии Ротовой, Лауры Киныбаевой и Дарьи Ким показала третий результат вслед за двумя командами Акмолинской области. А мужской квартет в составе Алмаса Каримова, Наиля Башмакова, Виталия Пухкало и Владислава Ковалева завоевал «серебро», пропустив на первое место сборную Акмолинской области.

Завоевав в общей сложности два первых, четыре вторых и два третьих призовых места, сборная Костанайской области с 1205 набранными очками заняла на чемпионате Казахстана второе командное место. Первое место у команды Акмолинской области - 1909 очков, а третьими были лыжники Абайской области - 1104 очка.