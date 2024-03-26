Матчи 35-го и 36-го спаренных туров чемпионата Казахстана по футзалу «Аят» проводил в гостях с «Жетысу».

Нападающий «Аята» Леандриньо (№14) оформил в двух матчах два дубля в ворота «Жетысу» / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Рудничане к этому моменту с 60 набранными очками в 30 проведенных матчах занимали четвертое место в турнирной таблице, а талдыкорганцы после такого же количества игр набрали 38 очков и замыкали зону плей-офф, располагаясь на шестом месте. В матчах первого круга «Аят» в Рудном дважды нанес поражения «Жетысу» - 5:3 и 5:2.

В первом матче в Талдыкоргане, проходившем на паркете Дворца спорта «Жастар», команды долго не могли открыть счет и лишь в конце первого тайма сделал этот универсал хозяев Нурсултан Пиялы не без помощи рикошета от игроков рудненского клуба.

На четвертой минуте второго тайма защитник «Аята» Абдирасул Абдуманапулы, прерывая передачу низом с левого края капитана «Жетысу» Болата Сарбасова, отправил мяч в сетку собственных ворот. А на 25-й минуте после удара по центру в левый нижний угол бразильского нападающего талдыкорганцев Кадиньо Алисона счет стал 3:0.

После этого в ворота хозяев был назначен 10-метровый штрафной удар - дабл-пенальти, но его не смог реализовать бразильский легионер «Аята» Леандриньо. Вскоре дабл-пенальти был назначен и в ворота гостей, но его также не смог реализовать нападающий талдыкорганцев из Бразилии Оливейра. Причем оба игрока пробили низом впритирку с левой штангой.

На 36-й минуте Леандриньо сумел реабилитироваться, совершив слаломный проход по центру и пробив с линии штрафной зоны. А едва хозяева разыграли мяч, как игроки «Аята» перехватили его на половине площадки соперника, и Леандриньо же сократил разницу в счете до минимума, оформив дубль ударом с той же точки. Но большего рудничане сделать не смогли, а «Жетысу» записал на свой счет 13-ю победу - 3:2 (1:0, 2:2).

Вратарь «Аята» Лео стал автором одного из голов / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Во второй встрече счет был открыт уже на 1-й минуте матча. Сделал это Леандриньо, перехвативший мяч перед штрафной зоной соперника, переигравший Оливейру и пробивший с центра линии штрафной зоны мимо вратаря. Через восемь минут еще один бразилец «Аята» Лукас Лукао дальним ударом поразил верхний левый угол ворот хозяев.

В начале второго тайма Кадиньо дальним ударом со штрафного отыграл один мяч. На 37-й минуте сумел отличиться бразильский вратарь «Аята» Лео, поймавший мяч после дальнего удара своего соотечественника и коллеги по амплуа из «Жетысу» Далтона, и тут же отправивший его по высокой дуге в пустые ворота соперника. Затем через минуту Лукао оформил дубль, поразив пустые ворота талдыкорганского клуба, перешедшего на игру с пятью полевыми игроками. А на последней минуте то же самое сделал и Леандриньо, второй матч подряд оформивший дубль и довершивший разгром «Жетысу» - 1:5 (0:2, 1:3).

По результатам этих туров перестановок в турнирной таблице не произошло, хотя результаты были, пожалуй, самыми неожиданными в этом сезоне. Идущий вторым «Семей» поделил дома очки с лидером чемпионата «Кайратом» - 3:1 и 5:7. Аутсайдер турнира «Каспий» отобрал на своем паркете очки у занимающего третью строчку «Атырау», сыграв вничью в первом матче и уступив во втором - 6:6 и 1:3. «Актобе», разгромив дома «Орадабасы» - 7:1 и 9:1, на расстояние двух очков приблизился к «Аяту». А борющийся с «Жетысу» за зону плей-офф «Байтерек» дважды дома переиграл «Рахмет» - 5:4 и 6:2 и догнал талдыкорганцев.

В следующих турах «Аят» будет принимать в Рудном «Семей», оторвавшийся от рудничан уже на дюжину очков. Матчи пройдут на «Аят Арене» в субботу и воскресенье 30 и 31 марта.