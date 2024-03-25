22 и 23 марта в Актау прошел регулярный чемпионат Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги. Костанайский «Тобол» завершал его двухматчевым противостоянием на домашнем паркете с клубом «Каспий».

Форвард «Тобола» Артем Степанцов против американского центрового «Каспия» Ладариюса Маршала

В прошедших в рамках регулярного чемпионата в Актау двух матчах между этими командами двух побед добились костанайские баскетболисты - 99:86 и 82:70. В роли фаворитов были они и перед заключительными матчами первого этапа чемпионата в Костанае.

Однако старт третьего поединка между «Тоболом» и «Каспием», прошедшего в спортивно-развлекательном комплексе «Костанай», получился очень упорным. К середины первой четверти счет был равным - 8:8, но к началу второго игрового отрезка преимущество совершивших небольшой рывок хозяев составляло уже пять очков - 17:12.

Под кольцо «Каспия» прорывается Константин Двирный

А во второй четверти разыгравшихся хозяев было уже не остановить, и к большому перерыву их отрыв составлял 29 очков - 48:19. В третьей четверти гости пытались оказывать сопротивление, но все равно уступили в ней еще три очка, и перед заключительной десятиминуткой «Тобол» опережал соперника на 32 очка - 68:36.

Четвертая десятиминутка матча получилась самой результативной - в ней команды набрали на двоих 44 очка. И вновь больше преуспел в этом «Тобол», одержав победу с самой лучшей в сезоне разницей в 46 очокв - 97:51 (17:12, 31:7, 20:17, 29:15).

С мячом капитан «Тобола» Шаим Куанов

А самым результативным в этой игре в «Тоболе» был Дмитрий Дойников, набравший 16 очков. На счету капитана команды Шаима Куанова 13. Артем Степанцов и Арсений Семенов набрали по 12 очков, Антон Быков и Рустам Валиев - по 10. Но, учитывая, что Быков совершил еще и 10 подборов в матче, то на его счету появился очередной дабл-дабл. Также результативными действиями в игре отметились Константин Двирный, принесший в копилку команды 9 очков, Павел Ильин и Ануар Симбаев - по 6 и Аскар Ахметжан - 3.

В ставшем заключительным матче регулярного чемпионата до середины первой четверти борьба на площадке снова была равной, что выражалось и в счете - 13:13. Но постепенно инициатива вновь перешла в руки хозяев, которые завершили стартовый отрезок в роли лидера - 26:18. К большому перерыву преимущество хозяев дошло до двузначной цифры - 52:42. А после перерыва оно только росло и росло - 82:60 перед заключительной четвертью и 113:73 (26:18, 26:24, 30:18, 31:13) в итоге. Причем набранные «Тоболом» 113 очков стали рекордными для команды в этом чемпионате.

И больше всех очков набрал Антон Быков - 20, вновь записавший на свой счет дабл-дабл, совершив еще и 11 подборов в матче. Артем Степанцов набрал в этом матче 16 очков, Шаим Куанов и Рустам Валиев - по 14, Дмитрий Дойников - 13, Павел Ильин - 12, Аскар Ахметжан - 10, Константин Двирный и Арсений Семенов - по 6 и Адильбек Битенов - 2.

«Тобол» по итогам регулярного чемпионата, набрав в 28 играх 46 очков, занял третье место. На стадии плей-офф, согласно регламенту, костанайский баскетбольный клуб поборется за путевку в полуфинал с занявшим шестое место БК «Алматинский Легион» (37 очков). Это четвертьфинальное противостояние продлится до трех побед одной из команд, и начнется двухматчевой серией в Костанае. Игры пройдут 30 и 31 марта в СРК «Костанай» и будут начинаться в 18:00.

Еще три четвертьфинальные пары на стадии плей-офф составили победитель регулярного чемпионата БК «Ирбис Алматы» и занявший восьмое место БК «Иртыш», ставший вторым БК «Барсы Атырау» и финишировавший седьмым БК «Каспий», а также БК «Актобе» и БК «Астана Академия», занявшие соответственно четвертое и пятое места.

Фото nbf.kz