В Костанайской области успешно развивается программа «Теннис до 10». К примеру, в проходивших в конце года в Астане турнирах «Оранжевый мяч» и «Зеленый мяч» в программе Национального фестиваля и первенства РК по этой программе только четыре региона республики, в том числе и Костанайская область, получили право принимать участие в обоих турнирах с максимальным количеством теннисистов - три мальчика и три девочки. По итогам фестиваля воспитанник ДЮСШ № 2 Адильхан Ералин занял второе место в турнире «Оранжевый мяч», а Айдана Исмагулова дошла до полуфинала турнира «Зеленый мяч» и заняла в итоге четвертое место. Серебряный призер республиканского турнира «Зеленый мяч» в Астане среди девочек Таисия Мацковяк

С начала года в области провели пять региональных турниров всех уровней, в которых за награды боролись около 150 участников. А в конце февраля в Астане прошел республиканский турнир «Зеленый мяч», в котором серебряный призер областного аналогичного турнира Таисия Мацковяк (ДЮСШ № 2) заняла второе место среди девочек, турнирная сетка у которых была рассчитана на 64 участницы. Накануне празднования Наурыза в Теннисном центре ДЮСШ № 2 прошел республиканский турнир «Оранжевый мяч», в котором приняли участие 14 мальчиков и 32 девочки из Актобе, Костаная, Лисаковска и Рудного. Победительница областного турнира «Оранжевый мяч» Камила Бегайдарова из Лисаковска завоевала на республиканском турнире третье место среди девочек. А первые два места в финале разыграли представительницы Актобе Айлин и Севиль Даулеталины, занявшие, соответственно, первое и второе места. Бронзовый призер республиканского турнира «Оранжевый мяч» в Костанае среди девочек Камила Бегайдарова (справа) Среди мальчиков костанаец Роберт Корж выиграл в финале у Федора Папертного из Лисаковска, а третьим стал еще один представитель Лисаковска - победитель областного турнира «Оранжевый мяч» Степан Мартин.

Призеры республиканского турнира «Оранжевый мяч» в Костанае среди мальчиков Роберт Корж, Федор Папертный и Степан Мартин

Теннис - один из самых популярных видов спорта в Казахстане, и, хотя его активное развитие началось относительно недавно, он становится все более доступным для детей.

Во многом это происходит благодаря проекту Федерации тенниса Казахстана «Теннис до 10», который основывается на практике Международной федерации тенниса (ITF). Программа подготовки юных спортсменов включает в себя три уровня: «красный», «оранжевый» и «зеленый». С помощью трехуровневой подготовки юные теннисисты способны прогрессировать в соответствии со своим возрастом и способностям. Постепенно совершенствуется и сам процесс тренировки, изменяется размер корта, увеличивается длина ракетки, меняются и мячи, скорость полета и высота отскока которых увеличивается. Все это происходит вплоть до того момента, когда игрок будет способен перейти на стандартный корт с использованием желтых мячей. По этой программе, в которой есть и воспитательные моменты, детей обучают правильной технике с самого малого возраста. Кроме этого, чтобы они чувствовали конкуренцию и росло их мастерство, проводятся турниры с соответствующими названиями: «Красный мяч» для детей 5-7 лет, «Оранжевый мяч» (7-9 лет) и «Зеленый мяч» (9-10 лет) и адаптированными красными, оранжевыми и зелеными мячами согласно классификации Международной федерации тенниса.

Турнир «Красный мяч» - региональный и в нем участвуют игроки преимущественно из одного теннисного центра, клуба и города. На такой турнир могут заявиться игроки из других городов, занявшие призовые места в своих региональных турнирах.

Турнир «Оранжевый мяч» может быть и областным, и республиканским и на него могут заявиться призеры региональных турниров «Красный мяч» и «Оранжевый мяч» из других городов.

И, наконец, турнир «Зеленый мяч» может быть как региональным, так и республиканским, в котором принимают участие игроки из других городов, занявшие призовые места в региональных турнирах «Оранжевый мяч» и «Зеленый мяч».

Фото из Instagram-аккаунта Филиала ФТК Костаная