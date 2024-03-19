На первом этапе чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги «Тоболу» осталось провести всего лишь два матча с «Каспием», которые состоятся в Костанае.

Хорватский новичок «Тобола» Бруно Леванич-Кутни против американского форварда «Барсов Атырау» Джамаури Грегга / Фото nbf.kz

А перед этими встречами «Тобол» сыграл четыре матча в гостях против команд «Барсы Атырау» и «Актобе», которые на протяжение сезона являлись основными конкурентами костанайских баскетболистом в борьбе за второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата.

В последний день февраля состав «Тобола» пополнил Бруно Леванич-Кутни из Хорватии. Баскетболист, рост которого составляет 202 см, выступал за клуб «Самобор» из Загреба.

Мартовскую серию игр костанайский клуб открыл играми против «Барсов Атырау», с которыми он поделил очки в первом противостоянии, выиграв в Костанае первый матч - 94:92 и уступив во втором - 95:101.

В первой игре между этими командами в Атырау, прошедшей на площадке спортивного комплекса «AiRom Arena» и в которой не принимал участия капитан «Тобола» Шаим Куанов, хозяева захватили лидерство на старте первой четверти и не упускали его до окончания игрового отрезка, доводив свое преимущество до 12 очков и завершив десятиминутку со счетом 23:16 в свою пользу.

Отрыв «Барсов Атырау» до середины второй четверти вновь дошел до двузначной цифры - 33:23, но до большого перерыва «Тоболу» удалось сократить его до четырех очков - 43:39.

Менее чем через две минуты после возобновления игры костанайский клуб впервые в матче вышел в лидеры - 43:44, но атыраусцы быстро отыгрались. «Тобол» еще трижды до конца третьей четверти сравнивал счет, а за четыре секунды до ее окончания во второй раз в матче вышел вперед - 62:63.

И выйдя вперед, костанайские баскетболисты уже не сбавляли темпа, постепенно наращивая свое преимущество, доведя его до 11 очков к концу матча - 72:83 (23:16, 20:23, 19:24, 10:20).

Проход под кольцо «Барсов Атырау» совершает Дмитрий Дойников / Фото nbf.kz

Одним из лучших игроков этого матча стал Дмитрий Дойников, записавший на свой счет дабл-дабл, набрав 16 очков и совершив 13 подборов. А наибольшее количество очков принес в копилку «Тобола» Павел Ильин - 20 очков. На счету Константина Двирного - 15 очков, Бруно Леванича-Кутни - 12, Артема Степанцова - 9, Антона Быкова - 8 и Рустама Валиева - 3.

События на паркете в первых трех четвертях второго поединка развивались примерно по тому же сценарию, что и в матче накануне, с той лишь разницей, что борьба носила более упорный характер. После относительно равной борьбы на старте хозяева постепенно стали прибавлять и выиграли первую четверть со счетом 18:14.

Во второй десятиминутке «Тоболу» даже пару раз, пусть и ненамного, но удавалось выйти вперед, и все же атыраусцы завершили первую половину встречи лидерами с шестиочковым преимуществом - 39:33.

К середине третьего игрового отрезка костанайский клуб вышел вперед, а потом, как и пером поединке, счет трижды становился равным, и на последних секундах хозяева оказались в роли догоняющих - 52:54.

А вот заключительный игровой отрезок матча прошел по другому сценарию. На этот раз «Тоболу» не удалось развить свое преимущество, которое он упустил через две минуты после начала четверти. Оставшееся время матча четырежды прерывали тайм-ауты, причем три из них брал главный тренер костанайского клуба Тимур Султанов. Но это не помешало «Барсам Атырау» взять реванш - 70:66 (18:14, 21:19, 13:21, 18:12).

В этой игре сразу два игрока «Тобола» записали на свой счет дабл-даблы - это тот же Дмитрий Дойников и Антон Быков, набравшие соответственно 18 и 15 очков и совершившие по 13 подборов. Вернувшийся на площадку Шаим Куанов и Павел Ильин набрали по 10 очков, Константин Двирный - 7 и Артем Степанцов - 6.

Свое гостевое турне «Тобол» продолжил в Актобе с местным одноименным клубом, который он ранее дважды переиграл в Костанае - 96:88 и 101:76.

БК «Актобе» - БК «Тобол». С мячом капитан костанайского клуба Шаим Куанов / Фото nbf.kz

Открыв счет в прошедшем на паркете Дворца спорта «Коныс» первом матче, «Тобол» на протяжении первой четверти оставлял хозяев в роли догоняющих - 19:21. Однако «Актобе» на первых секундах второй десятиминутки сравнял счет, а затем, выйдя вперед, уже сам не упускал лидирующих позиций до большого перерыва - 47:39.

Третью четверть выиграли гости, но максимум что смогли сделать при этом костанайцы, так это лишь сравнять счет чуть более чем за минуту до окончания игрового отрезка - 67:67. И все же лидерами перед заключительной десятиминуткой остались хозяева - 72:69.

«Тобол» дважды в течение четвертой четверти приближался к сопернику на расстояние всего одного очка, но все же «Актобе» благодаря лучше проведенной концовке впервые в сезоне одержал победу над костанайским клубом - 95:88 (19:21, 28:18, 25:30, 23:19).

Очередные дабл-даблы на свои счета по итогам матча записали Антон Быков - 26 очков и 19 подборов и Дмитрий Дойников - 24 очка и 11 подборов. Павел Ильин набрал в этой встрече 13 очков, на одно очко меньше набрал Шаим Куанов - 12, Артем Степанцов - 8 и Константин Двирный - 5.

В заключительном гостевом матче регулярного чемпионата «Тобол» после середины стартовой четверти вел в счете с преимуществом в шесть очков. Однако «Актобе» к ее окончанию удалось немного сократить свое отставание - 23:25.

Лишь на одно очко увеличилось преимущество гостей к восьмой минуте второй четверти, но к большому перерыву актобинцы все же ликвидировали разрыв, и на большой перерыв команды ушли при равном счете - 45:45.

После отдыха «Тоболу» понадобилось чуть менее трех минут, чтобы уйти в отрыв на десять очков. Однако хозяева быстро пришли в себя и до конца четверти сумели не только вновь ликвидировать отставание, но и выйти вперед по итогам четверти все на те же два очка - 69:67.

В заключительной десять минут игры команды шесть раз примеряли на себя роль лидера, но после счета 76:77 за четыре минуты до окончания встречи «Тобол» уже не уступил эту роль, заставив капитулировать актобинский клуб - 87:91 (23:25, 22:20, 24:22, 18:24).

Не стали изменять традиции и оформили по очередному дабл-даблу в матче Антон Быков и Дмитрий Дойников, соответственно набрав 26 и 17 очков, а также совершив 24 и 10 подборов. Результативными действиями в «Тоболе» также отметились Шаим Куанов, набравший 22 очка, Артем Степанцов - 15 очков, Константин Двирный - 6, Рустам Валиев - 3 и Павел Ильин - 2.

Перед стадией плей-офф чемпионата сегодня и завтра, 19 и 20 марта, в спортивно-развлекательном комплексе «Костанай» «Тобол» будет принимать «Каспий» из Актау. Начало обеих встреч в 19:00.