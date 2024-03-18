Соперником рудненского «Аята» в матчах 33-го и 34-го туров чемпионата Казахстана по футзалу стал один из его ближайших преследователей - мини-футбольный клуб «Актобе».

С мячом капитан «Аята» Азат Валиуллин», забивший в первом матче в ворота «Актобе» три гола / Фото instagram.com/mfc_ayat_official

Перед вторым очным двухматчевым противостоянием в этом сезоне рудничане с 56 набранными в 28 играх очками находились на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата, а актобинцы располагались двумя строчками ниже с двухочковым отставанием после такого же количества проведенных игр. И это противостояние, состоявшееся в Рудном, обещало быть очень упорным. Во-первых, в уже прошедших в сезоне в Актобе встречах между этими командами одну победу на свой счет записали хозяева (5:3), а еще один поединок завершился вничью (2:2). Во-вторых, в предыдущем туре «Актобе» удалось впервые в этом чемпионате отобрать очки по спортивному принципу у действующего чемпиона (единственное поражение «Кайрата» является техническим), сыграв с ним вничью (2:2).

События в первой встрече на паркете «Аят Арены» стали развиваться стремительно. Уже через полминуты после стартового свистка капитан «Аята» Азат Валиуллин, которому сделал передачу почти от своих ворот бразильский нападающий команды Жеже, получил мяч перед штрафной площадью актобинского клуба, переиграл капитана «Актобе» Кайрата Иманалина и с ювелирной точностью пробил по центру мимо вратаря сборной Грузии Торнике Букия. Но уже через 20 секунд нападающий гостей Бекжан Даулетов с метра от ворот «Аята» замкнул в падении подачу низом с правого края - 1:1. А через три минуты защитник хозяев и национальной сборной Казахстана Абдирасул Абдуманапулы от центральной линии прошел с мячом по правому краю и с линии штрафной площади пробил над вратарем, выведя «Аят» вперед.

На 12-й минуте Жеже упрочил преимущество рудненского клуба, реализовав шестиметровый штрафной удар за снос его же в штрафной площади. А на 18-й минуте он же сделал счет 4:1, оформив дубль. Перед перерывом оформил дубль и Валиуллин, смещавшийся поперек площадки на правый край вдоль штрафной площади и неожиданно пробивший в правый верхний угол ворот - 5:1.

На паркет «Аят Арены» выходит автор второго хет-трика в ворота «Актобе» Жеже / Фото instagram.com/mfc_ayat_official

С разницей в четыре мяча завершился и второй тайм, только вот на этот раз ворота «Аята» остались «сухими». Через три минуты после перерыва передачу из центра своего соотечественника Леандерсона ударом справа в касание замкнул Жеже, оформив хетр-трик. На 27-й минуте Антон Рындин навесным ударом от своей штрафной зоны поразил ворота «Актобе», перешедшего на игру с заменившим вратаря пятым полевым игроком. Через три минуты второй хет-трик в матче записал на свой счет Валиуллин, а еще спустя три минуты Леандерсон поставил точку в матче, дальним ударом поразив пустые ворота гостей - 9:1 (5:1, 4:0).

На второй поединок «Аят» вышел уверенным в себе после столь крупной победы, начало встречи несколько напоминало игру накануне. Хозяева с первых секунд установили контроль за мячом и на 2-й минуте Абдуманапулы открыл счет, после розыгрыша углового удара вторым касанием сильно пробив издалека в левую «девятку» - 1:0. Через четыре минуты иранский универсал «Актобе» Хади Ахмади совершил по правому краю сольный проход и не оставил шансов вратарю рудничан Дмитрию Болдыреву. А еще через четыре минут отличился бразильский легионер «Аята» Лукао, вновь выведший свою команду вперед. А вот вторая половина первого тайма пошла по другому сценарию. На 15-й минуте игроки «Аята» совершили шестой фол, за это в их ворота был назначен дабл-пенальти, который реализовал капитан гостей Иманалин - 2:2. С таким счетом команды ушли на перерыв.

На третьей минуте второго тайма бразильский игрок гостей Мигуэль впервые в матчах в Рудном вывел «Актобе» вперед. И теперь уже «Аяту» пришлось восстанавливать равновесие, а сделал это на 25-й минуте бразильский нападающий хозяев и сборной Армении Лукас Розенски, замкнувший прострел с левого фланга нападающего рудничан из Бразилии Леандриньо. А на 33-й минуте уже сам Леандриньо ударом с острого угла с правого края в ближний угол ворот в третий раз в матче вывел хозяев вперед. Но удержать победный счет «Аяту» не удалось. На последней минуте подписавший контракт с «Актобе» в середине января бразилец Жоао Лукас, до этого всю свою карьеру не покидавший страну, забил дебютный гол за казахстанский клуб, сравняв счет - 4:4 (2:2, 2:2).

После матчей с «Актобе» рудненский клуб, набрав четыре очка, опустился в турнирной таблице на четвертую строчку. Обошел его «Атырау», одержавший две гостевые победы над «Ордабасы» - 10:5 и 9:3. И это была единственная перестановка в турнирной таблице по итогам туров. Лидер чемпионата «Кайрат» дважды переиграл в Алматы «Жетысу» - 5:3 и 11:5. Вничью завершился первый матч в Актобе между соседями по турнирной таблице «Рахметом» и «Астаной» - 6:6, а затем хозяева взяли верх над столичным клубом - 5:2. Одно очко на свой счет сумел записать аутсайдер чемпионата «Каспий», после гостевого поражения «Байтереку» со счетом 1:5 завершивший с уральцами вничью второй матч - 0:0.

В блиайшие выходные, 23 и 24 марта, «Аят» проведет два матча в Тылдыкоргане с местным «Жетысу», а через неделю, 30 и 31 марта, будет встречать на домашнем паркете идущий вторым клуб «Семей».