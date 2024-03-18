Наурыз или Навруз (буквально: Новый день) – древний восточный праздник, представляющий встречу Нового года, олицетворяемого пришествием весны. Это – праздник цветов и света, веселых забав, среди которых, например, в Таджикистане, известны и прыжки через костры. Матери делали это вместе с детьми, чтобы очиститься от греха и избавиться от разных несчастий и болезней. Застолье же, объединяющее семью, стало общим обычаем многих народов. Причем таким, где, как у кочевников, и пища, и напитки имели не только узко практическое, но и глубинное мистико-символическое значение.

Поскольку весна – это пробуждение сил природы, то как же обойтись без красочных действ и состязаний? Такой обычай органично слился с современностью. А среди состязаний немало и таких, которые требуют не только силы и молодецкой удали.

Поэтому не случайно костанайский Шахматный клуб стал местом, где 16 марта прошел посвященный Наурызу шашечный турнир. Напряженная борьба длилась около четырех часов. Все участники турнира были разделены на две лиги, в зависимости от квалификации. Во второй лиге редкого успеха добился 82-летний Жукен Жумагалиев, выигравший все 8 партий. Вторым впервые стал Марат Шаймерденов. Третьим – опытный Жаксыбай Есенжелов из КОС.

Особенно же упорной оказалась борьба в первой лиге. Здесь с отрывом в одно очко стал победителем Айдархан Бигалиев. Он не потерпел поражения ни в одном микроматче и лишь две встречи свел вничью. Вторым стал ветеран шашек Василий Каленский, демонстрирующий достойную игру уже на протяжении полувека. Третье место у Отария Квиквинии, который вопреки проблемам со здоровьем остается в строю.

Интересную, насыщенную сюрпризами игру, показали все участники. Но особенно хотелось бы выделить мужественную Людмилу Тупицину и Абая Доскенова, набравших равное количество очков и упорно сражавшихся с будущими победителями турнира.

Автор - судья соревнований

Фото Валерия НИКОЛАЕВА