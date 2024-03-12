Рудненский «Аят» проводил матчи 31-го и 32-го туров чемпионата Казахстана по футзалу в Атырау с местным одноименным клубом.

Мяч в сетке ворот «Атырау» / Скриншот трансляции

Перед этими встречами рудничане одержали две домашние победы и с 56 набранными в 26 играх очками вернулись в тройку лидеров чемпионата. Атырауский клуб находился на 5-м месте, набрав в таком же количестве игр 49 очков. Поединки между этими командами считались одними из центральных в турах.

Команды трижды встречались в этом сезоне. В первом круге «Аят» одержал две домашние победы - 4:1 и 5:2, а также был сильнее на групповом этапе розыгрыша Кубка РК - 4:2.

В первой встрече второго круга, прошедшей на паркете физкультурно-оздоровительного комплекса «Атырау», счет на 4-й минуте открыли хозяева благодаря усилиям бразильского нападающего Део. Через пять минут бразильский форвард уже «Аята» Лукас Розенски сравнял счет не без помощи рикошета своего соотечественника из «Атырау» Габриэля Оливейры. Со счетом 1:1 и закончился первый тайм.

Мяч после удара Лукаса попадает в каркас ворот «Атырау» / Скриншот трансляции

В середине второй половины встречи Оливейра реабилитировался, выведя второй раз в матче «Атырау» вперед. А на последней минуте встречи, когда рудничане выпустили на площадку пятого полевого игрока, вратарь хозяев и сборной Азербайджана Ровшан Гусейнли ударом из своей штрафной зоны в третий раз поразил ворота «Аята» - 3:1 (1:1, 2:0).

Повторный поединок прошел в очень упорной борьбе, но хозяева сумели отстоять свои ворота в неприкосновенности. А вот в ворота «Аята» они провели по два мяча в каждом из таймов. На 15-й минуте счет открыл российский универсал «Атарау» Данил Карпюк, в прошлом сезоне выступавший в составе рудненского клуба. Перед самым перерывом Оливейра удвоил преимущество атыраусцев. В середине второго тайма нападающий хозяев Нурболат Батырханов сделал счет разгромным, а точку в матче поставил в конце встречи Део - 4:0 (2:0, 2:0).

Не набрав очков в прошедших турах, «Аят» все же сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице чемпионата. «Атырау» после двух побед набрал 55 очков и поднялся на четвертую строчку, отставая теперь от рудничан всего на одно очко.

Идущий пятым «Актобе» (54 очка) при поддержки родных трибун смотрелся очень хорошо против «Кайрата», минимально уступив в первом матче со счетом 3:4, а во второй игре и вовсе смог сыграть вничью - 2:2. Это была первая потеря очков на внутренних турнирах Казахстана для возглавившего «Кайрат» в мае 2023 года испанского тренера Марлона Веласко. А пока единственное поражение алматинцев является техническим - в гостевом матче 3-го тура с «Рахметом», в котором «Кайрат» победил со счетом 7:2, но результат аннулировали из-за участия не внесенного в заявку игрока Кайо Руиза.

В этих турах «Рахмет» не приехал на матчи с занимающим второе место «Семеем» и ему засчитали два технических поражения со счетом 0:5.

Прервал свою серию из восьми матчей без побед «Байтерек», дважды уверенно переигравший в гостях «Астану» - 3:0 и 4:2. А в Актау в матчах аутсайдеров «Каспия» и «Ордабасы» была зафиксирована ничья (2:2), ставшая для шымкентского клуба первой в этом чемпионате, и победа актауского клуба (4:1), одержавшего ее впервые после второго тура.

Следующие матчи «Аят» проведет 15 и 16 марта на домашнем паркете с «Актобе».