Костанайский "Тобол" в матче второго тура КПЛ-2024 обыграл на своем поле "Елимай", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Костанае завершилась со счетом 4:2. Примечательно, что первыми отличились футболисты "Елимая": на первой минуте гол забил Ндип Тамб.

"Тоболу" еще в первом тайме удалось перевернуть ход игры: На 26-й минуте Игор Иванович сравнял счет, а на 30-й Евгений Шахов вывел костанайцев вперед.

В дебюте второго тайма на 53-й минуте "Елимай" забил второй гол: с пенальти отличился Рожерио Алвес Дос Сантос.

На 60-й минуте после удаления Ивана Шараваньи гости остались в меньшинстве.

"Тоболу" вновь удалось выйти вперед на 72-й минуте. На сей раз, гол забил Годберг Купер. А окончательный результат на 91-й минуте установил полузащитник сборной Казахстана Еркин Тапалов.

Напомним, в первом туре "Тобол" обыграл дома "Туран" со счетом 2:0, а "Елимай" сыграл вничью с "Атырау" - 0:0.