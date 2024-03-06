Турнир провели по инициативе Совета ветеранов и городского спортивного комитета. Ветераны играли в помещении Шахматного клуба, а молодежь – в индустриально-педагогическом колледже, известном своими спортивными традициями.

Наталья Федорова (слева) из индустриально-педагогического колледжа заняла третье место среди девушек

Среди мужчин первым стал преподаватель философии Юрий Бондаренко. Второй результат показал также не потерпевший ни одного поражения и демонстрирующий спортивное долголетие 80-летний Иван Козьма. Третьим стал Отарий Квиквиния, продемонстрировавший подлинное мужество: несмотря на проблемы со здоровьем после ряда операций, он не только остается в строю, но и помогает в организации турниров. Отдельно хотелось бы отметить 82-летнего Жукена Жумагалиева, блеснувшего неожиданным комбинационным ударом в заключительной партии.

У женщин первой стала мастер спорта Софья Ершова. Второй - Людмила Тупицина, третьей – Амиля Глазун. Как и во многих шахматных турнирах, в шашки женщины играют вместе с мужчинами, но оцениваются раздельно. И при такой системе женщины (все КОСовцы, тренирующиеся в областной библиотеке им. Л. Н. Толстого) демонстрируют достойные результаты.

В состязаниях юношей все три первых места – у спортсменов Костанайского индустриально-педагогического колледжа. Победителем стал Александр Ермаков. Второе и третье места разделили Азамат Боранбаев и призер недавних областных соревнований Артур Гесс. Они не только набрали равное количество очков. но и сыграли вничью между собой.

Самая долгая и сложная игра была между девушками студентками одной группы А-31 Дильназ Ержановой и Юлией Сурковой

Особенно напряженной была борьба девушек. И здесь первой стала студентка индустриально-педагогического колледжа Адель Ягодзинская. Она набрала равное количество очков с Юлией Сурковой из колледжа «Зерек», но победила в личной встрече. В итоге Суркова стала второй. Третье место разделили Дильназ Ержанова из колледжа «Зерек» и Натали Федорова из индустриально-педагогического колледжа.

Гости индустриально-педагогического колледжа не только приняли участие в турнире, но и встретились с легендой казахстанского спорта Николаем Михайловичем Чудновским, работающим в этом учебном заведении.