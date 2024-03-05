Матчи 29-го и 30-го туров «Аят» проводил в Рудном, на паркете «Аят арены», где его соперником был мини-футбольный клуб из Шымкента «Ордабасы».

Опасный момент у ворот «Аята» / Фото kazfootball.kz

Рудничане перед этими встречами, набрав в 24 играх 50 очков, вплотную приблизились к лидирующей тройке, которую составляли «Кайрат» (75 очков), «Семей» (60 очков) и «Актобе» (53 очка), все эти команды которые провели на два матча больше, чем рудничане. Шымкентцы же с 12-ю очками занимали предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

В первом круге чемпионата «Аят» одержал две гостевые победы над «Ордабасы» (10:1 и 4:1) и был явным фаворитом и в этих турах. Правда, перед стартом чемпионата рудненский клуб встречался с шымкентцами на групповом этапе розыгрыша Кубка РК и, ведя в счете 3:0, уступил 4:7.

Первый тайм первой встречи прошел при явном игровом и территориальном преимуществе хозяев паркета, практически снявших вопрос о победителе еще до перерыва, забив семь голов и пропустив один мяч. Счет открыл на 4-й минуте капитан «Аята» и нападающий национальной сборной Казахстана Азат Валиуллин, на что гости через 4 минуты ответили голом в исполнении защитника Ерназара Бекбосынова. Но через минуту Валиуллин вновь вывел рудничан вперед, оформив дубль. А затем с интервалом в две минуты ворота «Ордабасы» поражали Лукас Розенски, Лукао, Абдирасул Абдуманапулы, Леандерсон и в третий раз Валиуллин.

После такой результативности в первом игровом отрезке матча больше половины второго тайма прошло без забитых голов. А на 34-й минуте капитан «Аята» записал на свой счет покер. Спустя пару минут универсал гостей Ерик Рахман забил второй ответный гол, но еще через две минуты точку в матче поставил нападающий рудничан Антон Рындин - 9:2 (7:1, 2:1).

А вот во втором поединке шымкентцы неожиданно оказали достойное сопротивление хозяевам, открывшим счет уже на 2-й минуте встречи. Автором гола стал Леандриньо. Но на 4-й и 6-й минутах дважды отличился Бекбосынов, впервые в сезоне выведший «Ордабасы» вперед в матчах чемпионата с «Аятом». Однако ближе к середине тайма Леандриньо, оформив дубль, сравнял счет. На 12-й минуте Валиуллин вновь вывел свою команду вперед, а через минуту Жеже закрепил успех хозяев. Но до перерыва сначала бразильский универсал гостей Даниэл Да Сильва, а затем Рахман сделали счет равным - 4:4.

На третьей минуте второго тайма Лукао в очередной раз вывел «Аят» веред. Но через две минуты капитан шымкентцев Берик Исмаилов в четвертый раз в матче восстановил равновесие. И все же в середине тайма Лукао вывел «Аят» в лидеры, а через минуту оформивший хет-трик Леандриньо упрочил преимущество хозяев - 7:5, и до конца матча счет больше не менялся, несмотря на все старания игроков обеих команд.

Герой туров капитан «Аята» Азат Валиуллин (справа) и бразильский легионер клуба Жеже / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Одержав трудную победу, «Аят» с 56-ю очками поднялся на третью строчку, опередив пропускавший эти туры «Актобе». Азат Валиуллин с пятью забитыми голами и одной результативной передачей был признан героем 29-го и 30-го туров. Всего на счету Валиуллина 22 забитых гола в 29 играх чемпионата, причем в наступившем году он пополнил свой счет на 15 голов, забивая в каждом из восьми проведенных матчей своей команды, включая по одному голу в ворота действующего чемпиона - «Кайрата».

Добившись в этих турах двух сухих побед над «Каспием» (5:0 и 4:0), «Астана» за счет шести набранных очков обошла «Рахмет», дважды уступивший на своем паркете «Жетысу» (3:4 и 2:3), и «Байтерек», потерпевший два домашних поражения от «Семея» (3:8 и 1:2). Лидер чемпионата уверенно переиграл в Алматы «Атырау» (5:1 и 7:1), к которому отправится в следующие выходные (9 и 10 марта) «Аят». В 31-м и 32-м турах также пройдут поединки «Каспий» - «Ордабасы», «Астана» - «Байтерек», «Актобе» - «Кайрат» и «Семей» - «Рахмет».