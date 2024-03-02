В первый день весны прошли первые матчи чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги.

Перед началом чемпионата «Тобол» завоевал Суперкубок Казахстана / Фото kazfootball.kz

Буквально накануне старта стало известно, что в чемпионате примут участие 13 футбольных клубов «Актобе» (Актобе), «Астана» (Астана), «Атырау» (Атырау), «Елимай» (Семей), «Женис» (Астана), «Жетысу» (Талдыкорган), «Кайрат» (Алматы), «Кайсар» (Кызылорда», «Кызылжар» (Петропавловск), «Ордабасы» (Шамкент), «Тобол» (Костанай), «Туран» (Туркестан) и «Шахтер» (Караганда). А клуб «Аксу» из одноименного города Павлодарской области за день до старта чемпионата отказался от участия из-за финансовых затруднений.

Ранее павлодарский клуб заменил в чемпионате «Мактаарал» из Атакента Туркестанской области, отстраненный от участия за несоответствие минимальным требованиям по лицензированию. До этого, в целях соблюдения спортивного принципа, предложение об участии в чемпионате было отправлено клубам Первой лиги и трем клубам Премьер-лиги, которые по итогам прошлого сезона оказались в зоне вылета. Однако клубы «Акжайык», «Хан-Тенгри», «Арыс», «Туркестан», «Тараз» и «Окжетпес» отказались от участия, у клуба «Каспий» были выявлены несоответствия, а клуб «Кыран» не ответил.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, календарь Премьер-лиги останется без изменений, в турнире будет 26 туров, а сезон завершится 10 ноября, при этом каждый тур кто-то из команд будет пропускать.

Логотип Qazaqstan Football League

Кроме этого, Профессиональная футбольная лига Казахстана перед чемпионатом сменила название на Qazaqstan Football League (QFL). Во время презентации нового бренда, состоявшейся в столичном Президентском центре, возглавляющий Казахстанскую федерацию футбола (КФФ) Адлет БАРМЕНКУЛОВ сказал:

- Наша работа совместно с лигой направлена на создание футбольной бизнес индустрии, где футбол - это привлекательный актив для спонсоров и инвесторов, социально-значимый продукт для населения и гордость для государства на международном уровне.

Также во время презентации был представлен ряд проектов, направленных на развитие футбола в республике, в том числе анонсирован запуск новых турниров - Кубок лиги и Женская лига. В Кубке лиги примут участие 16 казахстанских клубов, которые будут бороться не только за престижный трофей, но и за самый крупный призовой фонд в истории казахстанского футбола. Он составит 1 миллион долларов. А вице-президент QFL Эдуард Синельников заявил, что в этом сезоне, помимо традиционного спонсора, «OLIMPBET», лига заключила соглашение сразу с двумя новыми спонсорами - «1ХВЕТ» и «Wildberries».

В стартовом матче чемпионата, прошедшем в Алматы на стадионе «Хан-Тенгри», встретились клубы из столицы республики «Астана» и «Женис». Серебряный призер Премьер-лиги переиграл бронзового призера Первой лиги со счетом 2:0, а автором первого гола стартовавшего чемпионата стал гвинейский нападающий «Астаны» Усман Камара.

Во втором матче «Актобе» переиграл в гостях «Кайсар» со счетом 3:1. В этом матче был оформлен первый дубль сезона, автором которого стал российский форвард актобинцев Идрис Умаев.

«Тобол» образца 2024 года / Фото kazfootball.kz

Сегодня состоятся еще четыре матча первого тура. «Тобол» в манеже «Тобыл Арена» будет принимать вернувшийся в Премьер-лигу «Туран», занявший в сезоне-2023 второе место в Первой лиге и прибывший в Костанай сразу после завершения учебно-тренировочных сборов в Турции. Начало встречи в 19:00.