В Рудном продолжилась четвертьфинальная серия стадии плей-офф Открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги между местным «Горняком» и действующим чемпионом столичным «Номадом».

Опасный момент у ворот «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

Первые два матча этой серии игр до четырех побед одной из команд прошли в Астане и завершились со счетом 4:1 и 3:2 в пользу «Номада». Правда, вторая победа была добыта столичным клубом в овертайме.

В третьем матче, прошедшем в Ледовом дворце спорта «Горняк Арена», действующий чемпион Казахстана практически не оставил хозяевам шансов к началу заключительной четверти, проведя в первых двух игровых отрезках в ворота рудничан шесть безответных шайб.

Первый период прошел в относительно равной борьбе, причем «Горняк» даже минимально перебросал гостей, нанеся 11 бросков против 10-ти у «Номада», но счет на 5-й минуте открыл защитник столичного клуба Данил Бутенко. Затем на 12-й минуте отличился Алихан Асетов. Этот же нападающий гостей в начале второго периода оформил дубль, реализовав большинство на 22-й минуте, когда в составе «Горняка» двухминутный штраф за удар клюшкой отбывал Никита Ляпунов. Еще трижды до второго перерыва огорчили голкипера хозяев Владислава Нурека нападающие «Номада» Олег Бойко, Никита Колобов и Михаил Рахманов - 0:6. При этом хоккеисты рудненского клуба во втором периоде смогли нанести всего четыре броска по воротам соперника, позволив это сделать сопернику 19 раз.

Борьба за шайбу шла на каждом участке ледовой площадки / Фото pro.ligasy.kz

В третьем периоде место в воротах «Горняка» занял Илья Лигай, а на 46-й минуте капитан рудничан Александр Куршук после передач Оскара Юлбарисова и Айдара Галимова распечатал-таки ворота «Номада», бросив справа по воротам с неудобной руки. Однако через три минуты защитник «Номада» Александр Пелевин сделал счет 1:7. А в конце периода с интервалом менее чем полторы минуты гости дважды наказали рудничан за нарушения правил. На 55-й минуте, когда у «Горняка» был оштрафован Денис Скатов за выброс шайбы, численный перевес реализовал форвард гостей Артур Гатиятов. А когда у рудничан на скамейку штрафников отправился Руслан Абдуллаев, наказанный за опасную игру высоко поднятой клюшкой, отличился Рахманов, оформивший дубль и довершивший разгром хозяев - 1:9 (0:2, 0:4, 1:3).

Уступая в серии со счетом 0:3, «Горняк» очень много атаковал в первом периоде четвертого матча серии, нанеся по воротам соперника 19 бросков, но ни один из них не стал результативным. А вот из восьми бросков «Номада» один достиг цели - в начале 17-й минуты счет открыл Бойко.

Во втором периоде, самом результативном в матче, гости прибавили в движении и забросили еще две шайбы, авторами которых стали Рахманов, реализовавший большинство на 27-й минуте, когда у «Горняка» двухминутный штраф за удар клюшкой отбывал Сергей Лазарев, и Гатиятов, отличившийся на 34-й минуте. Через минуту нападающий «Горняка» Захар Захаров, выигравший борьбу у левого борта в своей зоне защиты, из-за ворот сделал длинную передачу к синей линии гостей Галимову, который убежал на рандеву с Бояркиным и переиграл его - 1:3.

Очередной опасный момент у ворот «Номада» не принес желаемого результата / Фото pro.ligasy.kz

Этот счет продержался почти 25 минут, а на 59-й минуте Юлбарисов, чей гол в ворота «Бейбарыса» был признан лучшим во второй неделе февраля, после передач Галимова и Скатова сократил отставание до минимума. Однако «Горняку», игравшему в последние минуты матча с заменившим голкипера шестым полевым игроком, перевести матч в овертайм не удалось. Рудничане потерпели четвертое поражение - 2:3 (0:1, 1:2, 1:0), а действующий чемпион страны за минимальное количество матчей одержал победу в четвертьфинальной серии - 4-0 (4:1 и 3:2 ОТ - в Астане, 9:1 и 3:2 - в Рудном).

Главный тренер «Горняка» Сергей НЕВСТРУЕВ так прокомментировал матчи:

- «Номад», в котором собраны лучшие игроки Казахстана, победил заслуженно. Но мы играли честно, не выбирали себе соперника на плей-офф, где нам было тяжело. Команда сражалась, насколько это было возможно. Стыдно только за один матч, который завершился поражением 1:9 - слишком много было провалов. В матчах в Астане немного не хватило при реализации своих моментов. Лучшим же матчем плей-офф по содержанию, по самоотверженности, по количеству созданных моментов стал заключительный. Но игра вратаря соперника, отразившего 33 броска, была на высоте. У команды есть прогресс, есть движение вперед. Спасибо всем за сезон, огромная благодарность нашим болельщикам! Очень приятно, когда трибуны переполнены.

Вторым участником полуфинальной стадии стал «Актобе» впервые в своей истории вошедший в топ-4 команд плей-офф чемпионата Казахстана. Счет в серии «Актобе» - «Торпедо»: 4-0 (2:1 ОТ и 4:3 ОТ в Усть-Каменогорске, 6:2 и 5:1 в Актобе).

На грани вылета оказался «Хумо», уступающий в серии «Сарыарке» - 1-3 (5:6 ОТ2 и 2:5 - в Ташкенте, 5:1 и 1:3 - в Караганде).

С таким же счетом в серии «Бейбарыс» уступает «Арлану» - 1-3 (4:2 и 0:8 - в Кокшетау, 0:3 и 3:4 ОТ3 - в Атырау).