В матчах 27 и 28 туров регулярного чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2023/2024 рудненский «Аят» встречался в Актау с местным «Каспием».

Очередной мяч в сетке ворот «Каспия» / Скриншот трансляции

Команды уже встречались в этом сезоне в Рудном, и тогда «Аят» одержал две уверенные победы - 6:1 и 6:3. Перед вторым противостоянием рудничане, набрав в 22 играх 44 очка, располагались на пятой строчке в турнирной таблице, а «Каспий» занимал последнее - 11-е место, имея в своем активе всего 4 очка после 24 игр.

Перед этими встречами стало известно, что 19-летний воспитанник «Аята» Алдияр Казбеков стал чемпионом Чехии среди юниоров в составе «Славии».

Воспитанник «Аята» Алдияр Казбеков стал чемпионом Чехии среди юниоров в составе пражской «Славии» / Фото kazfootball.kz

Экс-игрок рудненского клуба был в структуре «Аята» с 7 до 18 лет, защищал цвета молодежной сборной Казахстана (U-19) на отборочном этапе чемпионата Европы 2022 года в Финляндии. Отправившись в Чехию на учебу, он продолжил играть в футзал и после нескольких тренировок был включен в состав юношеской команды «Славии» (Прага), за которую провел 14 матчей, забил 9 голов (в том числе гол в финале) и отдал 7 голевых передач. После этого успеха Казбекова, который готовится поступать в вуз, чтобы получить профессию спортивного менеджера, пригласили тренироваться с основной командой.

Первый матч в Актау со стартового свистка проходил в очень упорной борьбе, и все же счет открыли считавшиеся фаворитами рудничане. Сделал это на 9-й минуте после розыгрыша углового удара бразильский легионер «Аята» Леандриньо, который в отсутствии пропускавшего матч Азата Валиуллина исполнял роль капитана команды. Через минуту Леандриньо оформил дубль после паса своего соотечественника и игрока сборной Армении Лукаса Розенски, пробив слева из пределов штрафной зоны «Каспия» над голкипером.

Однако хозяева смогли до перерыва не только сравнять счет, но и выйти в лидеры. На 14-й минуте отличился капитан актауского клуба Ерлан Каракулов, через две минуты Ербол Жумаханов сравнял счет, а еще через две минуты Каракулов оформил дубль и вывел «Каспий» вперед.

На третьей минуте второго тайма еще один бразилец «Аята» Жеже красивым ударом в касание со средней дистанции поразил левый верхний угол ворот хозяев и счет во второй раз в матче стал равным - 3:3. Через минуту он же перехватил мяч на половине поля хозяев и сделал передачу защитнику национальной сборной Казахстана Абдирасулу Абдуманапулы, который вывел «Аят» вперед. На 27-й минуте Леандриньо от своих ворот начал быструю контратаку и, сыграв перед штрафной зоной хозяев в «стеночку» с Розенски, оформил хет-трик - 3:5.

Не прошло и минуты, как Жеже перехватил передачу соперника и отдал мяч в штрафную зону хозяев открывшемуся там новичку команды бразильскому защитнику гостей Мурило, который в касание пробил по центру ворот мимо Талгата Утепбергенова, сделав преимущество рудненского клуба двукратным - 3:6. Но на 34-й минуте Каракулов оформил хет-трик, оказавшись первым на добивании после того, как вратарь «Аята» Дмитрий Бондарев парировал удар Жумаханова. После этого пропущенного гола главный тренер «Аята» Василий Смолин взял тайм-аут. Однако после него универсал «Каспия» Жандос Атагулов на 36-й минуте сделал разрыв в счете минимальным - 5:6. И все же последнее слово было за «Аятом», в составе которого на 38-й минуте отличился Розенски, поставивший точку в матче - 5:7 (3:2, 2:5).

В повторном поединке рудничане постарались сделать задел для победы еще в первом тайме, забив в ворота хозяев четыре безответных мяча. На 4-й минуте счет открыл бразильский универсал «Аята» Лукао, затем, как и в первом матче, хет-трик оформил Леандриньо, отличившийся на 7-й, 15-й и 20-й минутах и во всех трех эпизодах после передач Валиуллина.

Автор двух хет-триков в матчах с «Каспием» Леандриньо / Скриншот трансляции

На 30-й минуте Каракулов отквитал один мяч, но не прошло и минуты, как Жеже, получив ответную передачу от своего капитана Валиуллина, вновь восстановил разницу в счете в четыре мяча. До конца матча команды еще раз обменялись забитыми мячами - на гол на 32-й минуте Мираса Мурата «Аят» ответил голом на 40-й минуте бразильского нападающего Леандерсона, а «Каспий» потерпел еще одно поражение - 2:6 (4:0, 2:2).

Одержав две победы и набрав 50 очков в 24 матчах, «Аят» поднялся на четвертое место, обойдя пропускавший эти туры «Атырау» на одно очко.

Кроме этого рудненский клуб после этих игр преодолел рубеж в 100 забитых голов, проведя в ворота соперника 112 мячей, что является вторым показателем.

А лидер чемпионата «Кайрат» разгромил в гостях «Ордабасы» - 13:2 и 11:2 и с 75 очками после 26 матчей продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу, преодолев при этом рубеж в 200 голов - 213. Вторая строчка у «Семея» - 60 очков (26 матчей), поделившего дома очки с «Астаной» - 4:5 и 7:0. Идущий третьим «Актобе» (53 очка, 26 матчей) в актобинском дерби с «Рахметом» также поделил очки - 5:1 и 4:5.

Замыкающий зону плей-офф «Жетысу» (32 очка, 26 матчей) дважды переиграл на своем паркете «Байтерек» - 3:2 и 3:0. А уральский клуб после этого догнали и «Рахмет», и «Астана» - у всех трех клубов по 25 очков после 26 игр. Аутсайдерами же чемпионата являются - «Ордабасы» (12 очков, 24 матча) и «Каспий».

Матчи 29-го и 30-го туров «Аят» проведет 2 и 3 марта в Рудном, где его соперником будет «Ордабасы».