Серия пенальти определила обладателя Суперкубка Казахстана
25 февраля 2024, 20:26 | Спорт
Сегодня, 25 февраля, в турецкой Анталье на стадионе "Мардан" состоялся матч за Суперкубок Казахстана между футбольными клубами "Ордабасы" (Шымкент) и "Тобол" (Костанай), передают Vesti.kz.
Фото ПФЛК
Основное время встречи завершилось вничью - 1:1.
Первыми успеха добились шымкентцы усилиями Евгения Макаренко на 45-й минуте. На это костанайцы ответили точным ударом Ивана Миладиновича на 63-й минуте.
Сразу же после финального свистка команды приступили к серии послематчевых пенальти и ее лучше исполнили футболисты "Тобола" - 5:4.
Напомним, что "Ордабасы" и "Тобол" недавно сыграли между собой в финале предсезонного турнира Winter Cup, тогда удача благоволила шымкентским футболистам, получившим за эту победу 60 миллионов тенге призовых, а костанайцы за второе место заработали 40 миллионов.
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