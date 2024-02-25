Сегодня, 25 февраля, в турецкой Анталье на стадионе "Мардан" состоялся матч за Суперкубок Казахстана между футбольными клубами "Ордабасы" (Шымкент) и "Тобол" (Костанай), передают Vesti.kz

Фото ПФЛК

Основное время встречи завершилось вничью - 1:1.

Первыми успеха добились шымкентцы усилиями Евгения Макаренко на 45-й минуте. На это костанайцы ответили точным ударом Ивана Миладиновича на 63-й минуте.

Сразу же после финального свистка команды приступили к серии послематчевых пенальти и ее лучше исполнили футболисты "Тобола" - 5:4.

Напомним, что "Ордабасы" и "Тобол" недавно сыграли между собой в финале предсезонного турнира Winter Cup, тогда удача благоволила шымкентским футболистам, получившим за эту победу 60 миллионов тенге призовых, а костанайцы за второе место заработали 40 миллионов.