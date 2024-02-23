Противостояниями в трех городах Казахстана - Астане, Кокшетау и Усть-Каменогорске, а также в столице Узбекистана городе Ташкенте стартовал плей-офф открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги.

Опасный момент у ворот «Номада» / Фото pro.ligasy.kz

По итогам регулярного чемпионата четвертьфинальные пары составили его победитель кокшетауский «Арлан» и восьмая команда атырауский «Бейбарыс», занявшая второе место команда из Ташкента «Хумо» и расположившаяся на седьмой строчке карагандинская «Сарыарка», финишировавшие в «регулярке» соответственно на четвертом и пятом местах устькаменогорское «Торпедо» и «Актобе». Рудненский «Горняк», занявший шестое место, в четвертьфинальном раунде встречается с действующим чемпионом Казахстана столичным «Номадом». Эти противостояния продлятся до четырех побед одной из команд.

В пяти очных поединках регулярного чемпионата «Горняк» лишь один раз сумел добиться победы над «Номадом». После двух домашних поражений (1:2 и 1:2) и гостевого (2:5), рудничане выиграли в Астане второй матч первого этапа (5:3), крупно уступив там же в матче второго этапа (3:7)

Перед стартом плей-офф стало известно, что лучшим игроком заключительной 24-й игровой недели регулярного чемпионата признан нападающий «Горняка» Валерий Гурин. Рудничане в своем последнем матче второго этапа разгромили «Кулагер» (8:2) и поднялись на ступень выше в турнирной таблице, а Гурин в этой игре отметился дублем и сделал результативную передачу.

Первые два матча четвертьфинальной серии между «Номадом» и «Горняком» прошли в столице на площадке Многофункционального ледового дворца «Барыс». Счет в стартовом поединке был открыт на 7-й минуте нападающим «Номада» Михаилом Рахмановым и до перерыва не изменился. Хозяева уверенно провели первый период, нанеся десять бросков по воротам соперника, а рудничане сделали это всего лишь четыре раза. «Горняк» к тому же «отличился» в этот игровой отрезок еще и четырьмя удалениями.

Во втором периоде гости предстали совсем другой командой, они много атаковали и значительно увеличили количество бросков по воротам, но лишь одна из 23-х попыток увенчалась успехом. При этом в середине периода «Горняк» пропустил вторую шайбу, автором которой стал нападающий хозяев Артур Гатиятов. Но спустя всего девять секунд форвард рудничан Владимир Кротов, получив передачу из центра от своего капитана Александра Куршука, убежал от преследователей вдоль правого борта и бросил по воротам, а его партнер по атаке Айдар Галимов подставил клюшку, и шайба, изменив направление полета, влетела в сетку мимо не успевшего среагировать голкипера Никиты Бояркина. С минимальным преимуществом в пользу хозяев 2:1 команды ушли на второй перерыв.

С шайбой нападающий «Горняка» Оскар Юлбарисов / Фото pro.ligasy.kz

Заключительный игровой отрезок прошел в равной борьбе, о чем говорит и равное количество нанесенных по воротам бросков - по девять. Однако лучше распорядились своими моментами хоккеисты столичного клуба, еще дважды огорчившие голкипера «Горняка» Владислава Нурека. Нападающие «Номада» Олег Бойко на 43-й минуте и Алихан Омирбеков на 52-й установили окончательный счет в первой встрече - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Поведя в серии, «Номад» дважды во втором поединке оказывался в роли догоняющего. На 7-й минуте после броска справа нападающего «Горняка» Анатолия Шишова голкипер отбил шайбу, затем справился с добиванием Сергея Лазарева, а вот после еще одного броска с близкого расстояния в исполнении Виктора Васина сделать ничего не смог. Но на 14-й минуте нападающий хозяев Алихан Асетов восстановил равенство в счете.

Во втором периоде на его шестой минуте Александр Воронин сделал передачу вперед на ход Даниле Платонову, который догнал шайбу у лицевого борта и из-за ворот отдал ее Гурину, который броском слева вновь вывел «Горняк» вперед. Однако форвард «Номада» Никита Колобов чуть более чем через минуту вновь сравнял счет, который до конца периода не изменился.

Заключительный игровой отрезок прошел без заброшенных шайб. А в начале овертайма лучший бомбардир столичного клуба Артур Гатиятов принес «Номаду» вторую победу в серии - 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

Теперь команды продолжат борьбу за путевку в полуфинал в Рудном, матчи на льду «Горняк Арены» пройдут 26 и 27 февраля.