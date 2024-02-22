Перед началом футбольного сезона в турецком городе Белеке на стадионе «Титаник Делюкс» прошел первый в истории казахстанского футбола зимний Кубок Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

Ислам Чесноков начинает атаку «Тобола» в матче с «Актобе» / Фото kazfootball.kz

В турнире приняли участие четыре команды - действующий чемпион Казахстана «Ордабасы», бронзовый призер «Актобе», обладатель Кубка РК «Тобол» и новичок Премьер-лиги «Елимай», а призовой фонд составил 100 миллионов тенге.

Как отметил президент ПФЛК Рафаэль ГАРИБЯН, проведение подобных турниров перед началом сезона во многих ведущих футбольных лигах мира является обычной практикой:

- Благодаря поддержке букмекерской компании «1XBET» теперь и у нас появился свой коммерческий турнир. Призовые почти как на Кубке страны - победитель получает 60 млн тенге, а обладатель второго места - 40 млн, поэтому для участников это хорошая мотивация к победе. Мы также замечаем повышение качества игры футболистов и хороший интерес болельщиков к предсезонной подготовке клубов. Наша цель - привлечение спонсоров для коммерциализации казахстанской Премьер-лиги, что окажет положительное влияние на развитие футбола в стране.

Согласно результатам жеребьевки, путевки в финал зимнего Кубка ПФЛК в первом матче разыграли чемпион Первой лиги «Елимай» и «Ордабасы», а во втором - «Актобе и «Тобол». Чемпион Казахстана забил в первом матче четыре безответных гола в ворота «Елимая», не пропускавшего на сборах больше двух мячей в свои ворота.

В стартовом составе на второй полуфинальный матч главный тренер «Тобола» Милич ЧУРЧИЧ выпустил голкипера Cултана Бусурманова, защитников Романа Асранкулова, выведшего команду на поле с капитанской повязкой, Ивана Миладиновича, Пап-Альюна Ндиайе, Альберта Габараева, полузащитников Ахмеда Эль-Мессауди, Евгения Шахова и Эссьена Эдедема, а также нападающих Дэвида Энена, Игора Ивановича и Ислама Чеснокова.

В этом матче было забито еще больше мячей - шесть. Счет открыл на 10-й минуте обладатель Кубка РК, в составе которого отличился новичок команды Эль-Мессауди из Марокко после прострела с правого фланга еще одного новобранца «Тобола» игрока сборной Того Энена.

Надежно сыграл в финале французский защитник «Тобола» Пап-Альюн Ндиайе / Фото instagram.com/pflkaz

Нападающий «Актобе» Идрис Умаев на 22-й минуте восстановил равновесие. Но через 13 минут Чесноков вновь вывел «Тобол» вперед, опередив камерунского защитника «Актобе» Габи Кики после длинного паса французского защитника Ндиайе со своей половины поля и пробив из левого угла штрафной площади мимо голкипера Игоря Трофимца в дальний нижний угол ворот.

На десятой минуте второго тайма нигерийский полузащитник «Актобе» Уче Анри Агбо во второй раз сделал счет равным. Однако голы сербского легионера «Тобола» Ивановича на 62-й минуте и оформившего на 71-й минуте дубль Эль-Мессауди принесли победу «Тоболу» - 4:2.

Милич Чурчич после матча признался, что не ожидал такой результативности:

- Нормальная товарищеская игра получилась, забили четыре гола и были еще моменты. Нам предстоит еще много работы в следующие две недели. Мы должны готовиться к Суперкубку и чемпионату. Новая команда строится, некоторые футболисты играют вместе буквально первый раз, а тренируются вместе только пять дней. Спасибо ребятам за хорошую игру, работаем дальше. Мы сегодня работали, как команда, мне это нравится. Думаю, будет еще одно-два усиления, нужна конкуренция. Я доволен футболистами, которые у меня есть, но мы немного опаздываем с тренировками и всем остальным. Будем работать над физической подготовкой и стараться выглядеть намного лучше.

Таким образом «Актобе» и «Елимай» разыграли бронзовые медали турнира, а «Ордабасы» и «Тобол», встречавшиеся в ноябре в финале Кубка Казахстана, поборолись за предсезонный трофей.

После матча с «Актобе» «Тобол» объявил об уходе из команды 34-летнего полузащитника Серикжана Мужикова, дебютировавшего в составе костанайского клуба 7 марта 2020 года в матче против «Шахтера» (3:1) и сыгравшего за команду 94 матча, в которых забил 12 голов. Вместе с «Тоболом» Мужиков становился чемпионом Казахстана, обладателем Суперкубка и Кубка РК.

В стартовом составе «Тобола» на финальный матч Еркин Тапалов сменил сербского защитника Миладиновича, Иванович занял место Эдедема в полузащите, где также вышли болгарин Радослав Цонев вместо Шахова и Руслан Валиуллин.

Опасный момент у ворот «Ордабасы» / Фото instagram.com/pflkaz

К сожалению, в первом тайме поле был вынужден покинуть получивший травму Асранкулов, место которого занял нигериец Эдедем. До перерыва счет не был открыт. Не смогли сделать это забившие в первых матчах по четыре гола команды и во втором тайме, в котором в составе «Тобола» на 67-й минуте Нургайни Бурибаев заменил Ивановича, а вместо Цонева вышел Бейбит Галым. А в серии пенальти точнее оказались футболисты «Ордабасы» - 7:6, которым и вручили 60 млн тенге. «Тобол» же получил 40 млн тенге.

В матче за третье место основное время закончилось со счетом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказался «Актобе» - 3:2.

С мячом Руслан Валиуллин / Фото instagram.com/pflkaz

Уже в ближайшее воскресенье, 25 февраля, «Тоболу» предстоит игра за Суперкубок Казахстана, где его соперником вновь будет «Ордабасы». Матч пройдет в турецком городе Анталья на стадионе «Титаник Мардан».

А 1 марта стартует чемпионат Казахстана, и в первом туре «Тобол» будет принимать в Костанае «Туран».