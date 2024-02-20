В матчах 25-го и 26 туров регулярного чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2023/2024 рудненский «Аят» встречался в гостях с действующим чемпионом алматинским «Кайратом».

Защитник «Аята» Абдирасул Абдуманапулы прерывает атаку «Кайрата» / Фото instagram.com/afckairat

«Аят» после двух поражений на своем паркете от «Кайрата» (3:7 и 1:4) в рамках 19-го и 20 туров в конце января пропустил четыре тура. А «Кайрат», сменивший «Аят» после побед над ним на первой строчке в турнирной таблице чемпионата, значительно упрочил за это время свое лидирующее положение, дважды разгромив на своей площадке «Каспий» - 17:1 и 16:0, переиграв в перенесенных матчах 5 и 6 туров дома «Байтерек» - 10:1 и 9:1 и еще дважды выиграв в гостях у «Каспия» - 5:2 и 13:0.

Накануне матчей с лидером состав «Аята» пополнил 35-летний бразильский защитник Мурило Борхес, перешедший из клуба «BRB Brasília», а ранее выступавший за азербайджанский «Араз». В рудненском клубе он будет выступать под № 17. При этом покинул клуб бразильский нападающий Луан Марсело, выступавший за «Аят» с 2019 года и сыгравший за команду более 100 матчей.

Счет в первой встрече уже на первой минуте открыл бразильский нападающий «Кайрата» Алиссон. Через две минуты еще один бразильский игрок линии атаки алматинского клуба Виана удвоил преимущество хозяев. Со счетом 2:0 и завершился первый тайм.

На пятой минуте второго тайма Алиссон оформил дубль, после чего бразильский универсал «Аята» Лукао забил ответный гол, ставший единственным в матче для рудненского клуба. Алматинцы продолжили наращивать свое преимущество. На 31-й и 34-й минутах отличились бразильские легионеры хозяев универсал Рикардиньо и нападающий Деннер, а на 40-й минуте точку в матче поставил защитник «Кайрата» Арнольд Кнауб - 6:1 (2:0, 4:1).

С мячом капитан «Аята» Азат Валиуллин / Фото instagram.com/afckairat

В повторном поединке рудничане оказали достойное сопротивление действующему чемпиону, который с большим трудом, но все же одержал победу благодаря двум голам, забитым в первом тайме. Их авторами стали Виана и Кнауб, поразившие ворота «Аята» на 15-й и 16-й минутах.

Набрав в 22 играх 44 очка, «Аят» расположился на пятом месте в турнирной таблице, которую возглавляет «Кайрат», имеющий в своем активе 69 очков после 24 игр. На втором месте идет «Семей», дважды переигравший дома «Каспий» - 9:2 и 8:3 и набравший после 24 игр 57 очков. Третье место с 50 очками после 24 игр занимает «Актобе», завершивший оба матча в Уральске с «Байтереком» вничью - 3:3 и 2:2. Опережает «Аят» и по набранным очкам (50), и по количеству проведенных игр (24) «Атырау», одержавший в Актобе две победы над «Рахметом» - 2:0 и 5:4. Еще в одном противостоянии этих туров занимающий шестое место «Жетысу» (26 очков) поделил очки в столице с «Астаной» - 4:5 и 6:5.

Матчи 27-го и 28 туров «Аят» проведет 24 и 25 февраля в Актау против «Каспия».