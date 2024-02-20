Сразу после победы на турнире категории WTA 500 Абу-Даби (ОАЭ) первая ракетка Казахстана Елена РЫБАКИНА, поднявшаяся в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) на четвертое место, отправилась в Доху (Катар) на турнир серии WTA 1000.

Елена Рыбакина дошла до финала в третьем турнире 2024 года / Фото championat.com

Казахстанка стартовала в столице Катара со второго круга (стадия 1/16 финала), где ее соперницей стала теннисистка из Китая Линь Чжу (57-й номер рейтинга WTA). Рыбакина до этого поединка встречалась с китаянкой в 2019 году на турнире в Ухане (Китай) и одержала победу в трех сетах. В Дохе же победа казахстанской теннисистки была более чем уверенной - 6:2, 6:1, а встреча продлилась ровно один час.

В третьем круге Рыбакина встречалась с 23-й ракеткой мира американкой Эммой Наварро, с которой она ранее не играла. Выиграв в стартовой партии 6:1, наша теннисистка добилась в 2024 году уже десятой победы в сетах со счетом 6:0 или 6:1 в матчах уровня WTA и впервые в карьере сделала это в пяти матчах подряд. Однако во втором сете дело дошло до тай-брейка, который казахстанка проиграла со счетом 6:7 (6:8). Но, победив в третьем сете со счетом 6:4, она вышла в четвертый четвертьфинал из пяти турниров, в которых приняла участие с начала этого года.

В четвертьфинальном поединке Рыбакина со счетом 6:4, 6:2 обыграла финалистку Открытого чемпионата США 2021 года, теннисистку из Канады Лейлу Фернандес (38-я ракетка мира), с которой она также встречалась впервые, и вышла в свой шестой полуфинал в турнирах серии WTA 1000.

В поединке за выход в финал соперницей казахстанской теннисистки стала финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года - «Ролан Гаррос», 32-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова из России, выбившая из турнира в третьем круге действующую чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову из Чехии. Ранее теннисистки встречались лишь однажды - в 2021 году в четвертьфинале «Ролан Гаррос», где победу в трех сетах одержала россиянка (6:7, 6:2, 9:7). В Дохе Рыбакина взяла реванш за то поражение в двух сетах с общим счетом 6:2, 6:4 и вышла в третий финал в сезоне, ставшим для нее 17-м финалом в основном туре и пятым финалом турнира WTA 1000.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (справа) и первая ракетка мира Ига Швентек с призами турнира WTA 1000 в Дохе (Катар) / Фото ktf.kz

В итоге первая ракетка Казахстана встретилась с первой ракеткой мира Игой Швентек из Польши, которая прошла в финал после отказа чешки Каролины Плишковой из-за травмы спины. Счет личных встреч теннисисток до этой игры был 3:1 в пользу казахстанки. Рыбакина повела в первом сете 4:1, а в шестом гейме при счете 30:30 ударила себя при подаче ракеткой по ноге, после чего на голеностопе образовался небольшой порез, и казахстанке пришлось брать медицинский тайм-аут. А сет в итоге завершился тай-брейком, в котором Рыбакина уступила 6:7 (8:10). Упустив огромный запас в стартовой партии, она, конечно, расстроилась и ничего не могла противопоставить прибравшей инициативу к своим рукам Швентек, уступив и во втором сете - 2:6.

После финала Елена Рыбакина сказала:

- Я боролась до конца. Конечно, я хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживает. Отдельное спасибо президенту Федерации тенниса Казахстана Булату Утемуратову. Он приехал поддержать меня сегодня. А также спасибо болельщикам. Я видела так много казахстанских флагов на трибунах, не ожидала такой поддержки. Это правда очень помогает. Особенно когда такие сложные матчи.

Участие в турнире принесло Рыбакиной 650 рейтинговых очков. Теперь у нее 6 738 очков, и отставание от третьего места, на котором с 7 110 очками располагается американка Кори Гауфф, составляет 372 очка. Второе место занимает белорусская теннисистка Арина Соболенко - 8 905 очков. У лидера рейтинга WTA Иги Швентек - 10 300 очков.

Уже на этой неделе Рыбакина стартует еще на одном турнире категории WTA 1000, который пройдет в Дубае (ОАЭ).