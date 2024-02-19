В последнем туре второго этапа регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой - 1xBet Pro Hokei Ligasy рудненский «Горняк» принимал на своем льду петропавловский «Кулагер».

Айдар Галимов (№10) и Александр Куршук (№5) ведут борьбу за шайбу у борта / Фото pro.ligasy.kz

На первом этапе чемпионата команды обменялись гостевыми победами. В Петропавловске рудничане в первом матче взяли верх в основное время - 2:1, а в повторном поединке победа ими была одержана в серии послематчевых буллитов - 3:2 Б. В Рудном же уже петропавловцы дважды огорчили хозяев - 5:3 и 1:0.

Перед матчем второго этапа рудничане находились на седьмом месте, имея в активе, как и идущая шестой «Сарыарка», 53 очка. Но карагандинский клуб уже завершил регулярный чемпионат, и поэтому в случае победы «Горняк» поднимался бы на шестое место. А «Кулагер» при любом исходе встречи оставался бы на девятом месте в турнирной таблице.

Уже на 5-й минуте игры вышедший со стартовым свистком в составе «Горняка» голкипер Илья Лигай по каким-то тактическим соображениям уступил место в воротах Владиславу Нуреку. Вскоре «Кулагер» остался в меньшинстве, и на исходе штрафного времени рудничане сумели реализовать численный перевес. На 8-й минуте нападающий «Горняка» Анатолий Шишов после борьбы у левого борта в зоне защиты соперника отдал шайбу стоящему рядом своему защитнику Сергею Лазареву, а тот перевел ее на противоположный край еще одному форварду рудничан Захару Захарову, который бросил без обработки и поразил правый угол ворот петропавловцев - 1:0. С этим минимальным счетом и завершился первый период.

На пятой минуте второго периода рудничане удвоили свое преимущество. Нападающий «Горняка» Айдар Галимов сделал из-за ворот передачу своему партнеру по атаке Оскару Юлбарисову, тот отдал шайбу Владимиру Кротову, который бросил по воротам. Голкипер «Кулагера» отбил шайбу, но первым на добивании оказался Галимов - 2:0. А менее чем через полторы минуты трио нападающих «Горняка» - Александр Воронин, Валерий Гурин и Данила Платонов сделало счет 3:0. Первый отдал передачу вдоль лицевого борта зоны защиты петропавловского клуба в левый угол, второй от борта перевел шайбу к воротам, а третий подставил клюшку. На 29-й минуте нападающий «Кулагера» Иван Казаченко броском от синей линии отквитал одну шайбу. Окрыленные успехом гости, поменяв заодно в воротах Никиту Осипова на Виктора Селиверстова, бросились отыгрываться, но до конца периода счет не поменялся.

Едва начался третий период, как защитник «Горняка» Александр Ханьжин, перехватив на центральной линии выброшенную капитаном гостей Станиславом Калашниковым из своей зоны шайбу, вошел с ней в зону защиты соперника и нанес бросок по центру, застав врасплох голкипера - 4:1.

После этого гола вопрос о победителе матча был снят окончательно, а в ворота гостей влетели еще столько же шайб. На 45-й минуте Юлбарисов, которому ассистировали Шишов и капитан команды Александр Куршук, реализовал большинство. Через четыре минуты нападающий рудничан Денис Скатов, подхватив шайбу в своей зоне защиты, прошел с ней по правому краю через все зоны и сделал счет 6:1. Еще через две минуты аналогичный проход совершил Воронин. Получив шайбу в своей зоне от товарища по атаке Платонова, он, дойдя до ворот не стал бросать, а сделал передачу открывшемуся слева Гурину, в касание поразившему ворота «Кулагера». На 54-й минуте Гурин же стал автором и восьмой заброшенной шайбы, вновь удачно открывшись перед воротами и получив справа ответную передачу от Юлбарисова. Несколько «подсластил пилюлю» в этом разгроме гостей нападающий петропавловского клуба Никита Потапов, забросивший шайбу на 58-й минуте, причем гости играли в этот момент в меньшинстве. Окончательный счет матча - 8:2 (1:0, 2:1, 5:1) в пользу «Горняка», главный тренер которого Сергей Невструев сказал сразу же после финальной сирены:

- Сезон не завершен. Сезон продолжается. У команды был шанс попасть в пятерку команд по итогам регулярного чемпионата. Но по сравнению с прошлым сезоном, мы все-таки сделали шаг вперед. Хотелось бы поблагодарить болельщиков за сегодняшний аншлаг на матче.

Автор одной из заброшенных в ворота "Кулагера" шайб Денис Скатов / Фото pro.ligasy.kz

Победа «Горняка» вывела его на шестое место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата, и в плей-офф рудничане сыграют с занявшим третье место действующим чемпионом Казахстана столичным «Номадом». В трех других парах предстоящего четвертьфинального раунда встретятся победитель регулярного чемпионата кокшетауский «Арлан» и восьмая команда атырауский «Бейбарыс», занявшая второе место команда из Ташкента «Хумо» и опустившаяся на седьмую строчку после победы «Горняка» карагандинская «Сарыарка», а также финишировавшие в «регулярке» соответственно на четвертом и пятом местах устькаменогорское «Торпедо» и «Актобе».

Стартовые два четвертьфинальных матча «Горняк» проведет в Астане 21 и 22 февраля, а продолжится серия в Рудном 26 и 27 февраля. А вообще на этой стадии команды сыграют до четырех побед одного из соперников.

Стало известно, что перед стартом в плей-офф состав «Горняка» пополнили два игрока «Кулагера» - нападающий Герман Грачев и защитник Роман Коваленко. Грачев является воспитанником череповецкой «Северстали», а нынешний сезон он начал в «Бейбарысе», за который сыграл 17 матчей регулярного чемпионата, набрав 6 (1+5) очков, после чего перешел в «Кулагер». За петропавловскую команду форвард провел 25 матчей и заработал 12 (6+6) баллов за результативность. Коваленко хорошо знаком рудненским болельщикам по выступлению за «Горняк» в трех предыдущих сезонах. В этом же сезоне защитник провел за «Кулагер» 50 игр, в которых заработал 14 (1+13) баллов за результативность.