В городе Акколь Акмолинской области, на лыжной базе Sport House, прошел первый «Аккольский лыжный марафон», участниками которого стали лыжники-любители из Казахстана, России и США.

До старта первого Аккольского марафона остаются считанные секунды / Фото ok.ru/astanaski

Мужчины соревновались в масс-старте на дистанции 50 км свободным ходом, а женщины и мужчины старше 70 лет бежали таким же стилем 30 км. Победители и призеры определялись как в абсолютном зачете, так и в шести возрастных группах - 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше. Целями марафона были дальнейшая пропаганда здорового образа жизни, а также привлечение населения к регулярным занятиям лыжным спортом.

В этом новом в лыжном календаре республики марафоне сумели отличиться лыжники Костанайской области, представлявшие спортивный клуб любителей лыжных гонок «Рудный», завоевавшие призовые места и в абсолютном зачете, и в своих возрастных группах.

Очень напряженной была борьба в мужском марафоне, где победителя и серебряного призера разделила какая-то доля секунды. Лучшее время показал лыжник из Карагандинской области 22-летний Алишер Ваганов, представлявший ОСДЮШОР зимних видов спорта, преодолевший 50 км за 2 часа 32 мин. 47,8 сек. Всего 0,1 сек. уступил ему 44-летний Жанбола Тлеубердинов из Степногорска. А совсем рядом на финише к первым двум призерам был ставший третьим в «абсолютке» костанаец Вячеслав Гаранин, который старше победителя ровно на 30 лет. Его финишное время 2:32.52,2 стало лучшим среди участников возрастной группы 50-59 лет.

На дистанции Аккольского марафона Алексей Горбаченко / Фото ok.ru/astanaski

В возрастной группе 40-49 лет третье место занял рудничанин Дмитрий Шмидт, финишировавший через 3:02.47,4. Алексей Горбаченко из Рудного с результатом 3:23.34,3 занял первое место в возрастной группе 60-69 лет.

Призер Аккольского марафона Ольга Сагимбаева / Фото ok.ru/astanaski

Среди женщин первой на финише 30-километровой дистанции была Аружан Сабирова из Кокшетау, показавшая время 1 час. 44 мин. 3,1 сек. Второй финишировала лыжница из Степногорска Евгения Романенко - 1:59.40,4. Обе спортсменки соревновались в возрастной группе 18-29 лет. А третье место в абсолютном зачете заняла тренер ДЮСШ №3 Ольга Сагимбаева из Костаная, показавшая результат 2:09.24,3, ставший лучшим в ее возрастной группе (40-49 лет).

Каждый участник, преодолевший полную дистанцию марафона, получил памятный сувенир, призеры в каждой возрастной группе - медали, а победители и призеры в абсолютном зачете - денежные призы.

Афиша марафона на призы И. И. Гаранина

А уже в ближайшую субботу, 17 февраля, любители лыжных гонок со всей республики выйдут в Рудном на старт лыжного марафона на призы двукратного бронзового призера Олимпийских игр заслуженного мастера спорта Ивана Ивановича Гаранина.