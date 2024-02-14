Очередной этап Кубка Казахстана по лыжным гонкам прошел на лыжной базе Центра подготовки олимпийского резерва Северо-Казахстанской области в селе Борки под Петропавловском. В нем участвовали около 110 спортсменом из десяти регионов.

На дистанции Владислав Ковалев (№8) - серебряный призер этапа Кубка РК в гонке на 15 км свободным ходом /Фото instagram.com/skicenter_life

- Место для соревнований выбрано не просто так, - отмечает государственный тренер РК по лыжным гонкам Александр ТКАЧУК. - Ровно 90 лет назад в Петропавловске проводились самые первые Всеказахстанские соревнования по лыжным гонкам. В программу этапа Кубка Казахстана входят гонки классическим и свободным ходом на 10 км для женщин и на 15 км для мужчин. В соревнованиях выступают только те гонщики, которые будут отбираться на большие старты.

В третьем этапе Кубка Казахстана успешно выступили лыжники Костанайской области, занявших 8 призовых мест, в том числе 3 первых, 3 вторых и 2 третьих.

В мужской гонке на 15 км классическим ходом бронзовым призером стал воспитанник Школы высшего спортивного мастерства Наиль Башмаков, преодолевший дистанцию за 45 мин. 32,7 сек. и уступивший лыжникам из Акмолинской области Константину Борцову (44.52,6) и Никите Гридину (45.26,0). Еще два костанайских гонщика, также представлявших ШВСМ, финишировали в этой гонке в десятке сильнейших - шестое место занял Виталий Пухкало (45.55,1), а Владислав Ковалев был девятым (47.04,7).

Среди юниоров также третьим был Александр Безгодько (ШВСМ), показавший результат 51 мин. 0,4 сек., уступающий только результатам, показанным лыжниками из Астаны Егором Кадыровым (49.54,1) и Радомиром Маловым (50.53,0). Восьмое место в этой гонке у воспитанника ДЮСШ №3 Данилы Бесчастного (53.59,5).

Двукратный победитель этапа Кубка РК по лыжным гонкам среди юношей Данил Першин (в центре) / Фото instagram.com/sgoormmik_skoshikor

Среди юношей сильнейшим стал Данил Першин из ДЮСШ района Б.Малина, показавший результат 50.58,7. А в десятке сильнейших финишировали еще четыре лыжника из Костанайской области. Владислав Хлыбов из Рудного был сразу за призовой тройкой, Ратмир Югай занял пятое место, Алексей Вторушин (оба - Костанай) был седьмым, а Павел Сикорский (ДЮСШ района Б.Майлина) замкнул десятку.

В классической гонке на 10 км среди юниорок Аида Хажиева (ШВСМ) показала второй результат - 41.01,6. А в такой же гонке среди девушек четыре воспитанницы ДЮСШ №3 финишировали в десятке сильнейших: Дарья Намм заняла пятое место, Алина Весленева - седьмое, Алина Герасимович - восьмое, и Елизавета Жевак - десятое.

В мужской гонке на 15 км свободным ходом серебряную медаль завоевал Владислав Ковалев, показавший результат 41 мин. 3,3 сек. и ровно секунду уступивший Никите Гридину из Акмолинской области. Виталий Пухкало (41.48,0) в этой гонке был четвертым, а Наиль Башмаков (42.34,6) - восьмым.

Серебряным призером в такой же гонке среди юниоров стал Данил Бесчастный с результатом 46.43,3, а Александр Безгодько (47.31,8) был пятым.

Еще одну золотую медаль на кубковом этапе завоевал в гонке на 15 км свободным ходом среди юношей Данил Першин (46.51,7). И еще четыре лыжника из Костанайской области были в десятке - Алексей Вторушин (ДЮСШ №3) был четвертым, Владислав Хлыбов (ДЮСШ №3, Рудный) - пятым, Павел Сикорский (ДЮСШ района Б.Майлина) - седьмым и Илья Дудкин (ДЮСШ №3, Рудный) девятым.

Гонку на 10 км свободным ходом среди юниорок выиграла Аида Хажиева с результатом 35.48,5. А среди девушек три воспитанницы ДЮСШ №3 Дарья Намм, Карина Медвецкая и Дильназ Фазулова замкнули десятку сильнейших.

И уже завтра юные лыжники трех возрастных групп - 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р. и 2010-2011 г.р. - выйдут на старт чемпионата Казахстана среди юношей и девушек, который пройдет в Щучинске.