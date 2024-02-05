По традиции в Костанае в конце января - начале февраля проходит первенство области по шашкам. Турнир этого года проходил с 1 по 4 февраля в шахматном клубе КРУ им. А. Байтурсынова. Соревнования проводились по республиканским правилам, согласно которым за победу во встрече начисляется два очка, а за ничью – одно.

За доской Марат Шаймерденов из Костаная (слева) и Кайрат Байдильдинов из Аулиеколя

В классике среди мужчин первым стал Юрий Бондаренко, набравший 24 очка из 26. Вторым с 19 очками – опытный Айдархан Бигалиев. Третье место занял представитель КОС (костанайского общества слепых), растущий как игрок, Вячеслав Тупицин. У него 18 очков. Лишь на очко от призера отстал ставший четвертым Абай Доскенов.

Юрий Бондаренко стал первым в классических шашаках

В рапиде с 16 очками из 18 стал не проигравший ни одной встречи Абай Доскенов, что особенно примечательно, так как он участвовал в турнире после серьезной операции и продемонстрировал не только класс игры, но собранность и мужество. Второе-третье места разделили набравшие по 14 очков и сыгравшие между собой вничью Айдархан Бигалиев и Иван Козьма. Уместно отметить, что Козьма был старейшим участником рапида, чей 80-летний юбилей торжественно отметили осенью 2023 г. в областной библиотеке.

Иван Козьма, Кайрат Байдильдинов и Юрий Бондаренко

У женщин первой и в классике, и в рапиде стала Людмила Тупицина, двукратная чемпионка мира среди незрячих. Именно она в головоломной партии с Бондаренко сумела избежать подводных рифов и сыграть в ничью.

Второй и в классике, и в рапиде стала Акбике Дабылова. Третьей – Глазун Амиля. Все трое – представительницы КОС, тренирующиеся на базе областной библиотеки им. Л.Н. Толстого.





Главный судья соревнований Арман Какашев и Артур Геес, занявший 3 место в классике среди юношей

У юношей за доской безраздельно господствовали представители Аулиеколя. Именно этот район на протяжении уже многих лет поставляет области ведущих молодых шашистов. Здесь первым стал неоднократный призер республиканских соревнований Таир Хамид. Вторым - тоже аулиеколец Мерамбек Ишамбеков. Третьим в классике стал студент Костанайского индустриально-педагогического колледжа Артур Гесс, а в рапиде студент того же колледжа – Теймураз Чужунь.

Главный судья соревнований Арман Какашев и занявший 3 место в рапиде счреди юношей Теймураз Чужунь

К сожалению, девушки на состязаниях представлены не были. Но впереди еще областные соревнования среди детей.

Сейчас проходят соревнования среди детей

Фото предоставлены организаторами соревнований

